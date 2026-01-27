沒有藥醫！立百病毒致死率高達75％ 列第5類法定傳染病

致死率最高 75％！立百病毒列法傳 羅一鈞：造成流行風險低（示意圖:shutterstock/達志）

印度近期爆發立百病毒，疾管署1月16日預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。疾管署長羅一鈞說明，立百病毒造成流行或大流行風險低，但致死率高達40～75％、目前沒有核准藥物使用，加上台灣與南亞交流頻繁，可能有境外移入病例，需提早準備因應，提醒民眾前往流行國家，應避免生飲椰棗樹汁。

疾管署長羅一鈞說明，印度近期爆發立百病毒，5例皆為院內感染的醫護人員，當地疫調發現，12月曾有一名疑似病例，為55歲女性，當時疑似出現立百病毒症狀後，住院不幸死亡，目前確診2位護理人員都有照顧過。

疾管署長羅一鈞。（李念庭攝）

羅一鈞說明，該疑似個案發病前，曾生飲椰棗樹汁，疫調在家戶周圍採檢9隻蝙蝠、椰棗樹汁檢體，發現1隻蝙蝠帶有立百病毒，懷疑個案是經由蝙蝠、椰棗樹汁傳染途徑感染，並傳染給院內醫護人員。

羅一鈞指出，我國去年9月就開始研議將立百病毒列為法傳，經風險評估，立百病毒1999年至今，傳染再生數（R0）為0.2～0.7，通常R0超過1就會持續傳播，因此立百病毒造成流行或大流行風險低。

然而，此病毒致死率高，WHO資料顯示致死率約40～75％，且目前沒有核准治療藥物或疫苗，加上台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外病例，需提早因應，因此列為法定傳染病，也委託台大研究實驗性療法，針對立百病毒研議診治指引，進行實驗性療法，包括猿猴動物實驗發現可能可預防立百病毒的「瑞德西韋」、治療C肝的「雷巴威林」，都可能對立百病毒有療效。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，立百病毒近年主要發生於孟加拉及印度，孟加拉疫情通常發生在12月至隔年5月，與果蝠、生飲椰棗樹汁等相關，但去年首次在南部檢測到病例，顯示可能有其他傳播途徑，疫情有全年化、全國擴散趨勢。今年尚無疫情，去年有4例死亡，其中3例曾生飲椰棗樹汁，近10年累計約347例、其中249例死亡，47％有生飲椰棗樹汁史。

印度部分，疫情原先集中在南部喀拉拉州，多因接觸受污染水果，或在醫療機構中發生人傳人院內感染，主要是小規模疫情，非大規模流行。但近期疫情發生於東部西孟加拉州，今年截至1月25日累計5例確定病例，其中2例病況嚴重，與當地私人醫院有關，並匡列約100名接觸者。

羅一鈞說，立百病毒1998年發現至今，並無任何流行國家輸出到國外病例，旅遊案例也只限當地國民、沒有國際間傳染案例。不過，提醒民眾前往流行地區，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

疾管署說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國預告程序後，預計3月中正式列為第五類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統(NIDRS)通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。

