沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁提醒，中年男性的貧血，很可能是某處正在悄悄流血，例如罹患大腸癌。(示意圖／pixabay)

許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標CEA偏高(高於正常值上限5ng/mL），於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」

醫師劉博仁在其臉書表示，上述男子當時走進診間，臉色略顯蒼白、說話有氣無力。男子的血紅素 11.5 g/dL，數值略低，但不至於劇烈警訊。然而，另一項指標 CEA 8 ng/mL，卻像悄悄出現的警訊。

劉博仁催促男子一定要做大腸鏡，男子皺眉、推託，男子最後仍做了大腸鏡檢查，結果竟是大腸癌第三期。所幸男子願意接受治療，包括術前化療、手術、術後輔助治療。現在，男子恢復健康，那天他感謝劉博仁的勸說，催促他去做大腸鏡。

劉博仁表示，貧血可能的原因非常多，原因如下：

• 缺鐵性貧血（最常見）

• 慢性出血：腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉、腫瘤

• 慢性疾病（慢性腎臟病、發炎）

• 營養不足（缺 B12、缺葉酸）

• 骨髓相關疾病

• 遺傳性貧血

他強調，尤其是「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，很可能代表某處正在悄悄流血。

劉博仁表示，若貧血拖太久，身長期缺氧會造成下列問題：

• 心臟肥厚、心臟衰竭風險增加

• 免疫力下降，容易感染

• 腦部功能下降、注意力低落

• 疲倦到影響工作與生活品質

• 若是腸胃道出血未被發現，可能錯過癌症早期治療機會

他提醒，民眾若一直持續缺鐵，務必做下列事項：

• 一定要檢查腸胃道是否出血

• 40 歲以上男性或女性停經後，記得排大腸鏡（尤其是貧血+消化不良、體重下降）

