沒有血緣卻是一輩子的牽掛！家扶：招募「寄養家庭」用行動接住孩子

【健康醫療網／記者陳靖安報導】根據兒童權利公約第二次國家報告國際審查之結論性意見，應優先考量家庭式替代性照顧，此一理念更明確規範於我國《替代性照顧政策》之原則與目標之中。然衛福部統計顯示，全台安置兒少逾4,600人，其中僅三成五透過寄養家庭接受照顧，機構安置占比仍超過四成。寄養服務長期供不應求，亟需更多家庭加入。

18年寄養家庭 持續用行動說「愛」

近4年逾三成寄養家庭加入寄養服務的動機，是希望讓寄養兒少可與家庭孩子互動作伴，而根據113年統計數據，投入寄養服務的家庭中，逾三成五家庭中有未成年子女。寄養不僅照顧孩子，更是帶來彼此滋養，及共同成長的生命經驗，陪伴孩子走過生命的重要階段。

根據衛福部統計，逾四成五寄養家庭的服務年資已超過 10 年。投入寄養服務第 18 年的陳瑞成與陳姿秀夫妻，當年在不到 30 歲時，因為大女兒的一句話而踏上寄養之路。「爸爸媽媽，你們來當寄養家庭，幫忙照顧需要幫忙的小朋友，也可以有更多時間在家裡陪我們。」這句話讓一家人開始討論，也決定把原本給自己孩子的愛，分享給更多需要照顧的孩子。寄養童多數經歷創傷，缺乏安全感。姿秀媽媽每天睡前固定與寄養童談心，耐心回應孩子一句句反覆確認的提問：「你愛我嗎？」這些讓人心疼的話，也讓一家人更加堅定，要用陪伴與行動，慢慢接住孩子的不安。

不論家族聚會、節慶團圓或外出旅遊，一家人總是帶著寄養童同行，用生活中的每一個細節告訴孩子：「你是我們的家人。」就連住在隔壁的爺爺與親戚，也一同關心寄養童的生活。大女兒在與寄養童一起成長的過程中，學會分享與體諒，早已將陪伴寄養童視為生活的一部分。照顧寄養童成為家人間的共同話題，也讓彼此的關係更為緊密。

重塑「家」的模樣 助孩子在溫暖中成長

寄養媽媽陳寶惠因先生長期在外地工作，她一個人站在照顧的第一線，但從不覺得孤單，因為身後始終有家人的陪伴與支持。寄養童放學後，常與外婆家的孩子在庭院騎腳踏車，舅舅會幫忙修理落鏈的腳踏車；假日的家族活動裡，寄養童也自然成為其中一員，被視為家裡的一份子。

寄養童需穿著矯正鞋，行動不穩時，大女兒闕睿伶與女婿總會主動牽著、細心看顧。在日復一日的相處中，陪伴慢慢累積。看著寄養童成長，睿伶也在心中悄悄埋下一顆種子，說將來也想成為寄養家庭，把這份溫柔延續下去。

招募「寄養家庭」即時給愛 成為另類一家人

家扶基金會執行長周大堯表示，社工往往能在服務過程中，看見寄養家庭與寄養童帶給彼此正向的影響。家扶基金會提供寄養家庭完整的支持方案，使其在因應兒少各項需求時，能即時提供協助，歡迎各種型態的家庭加入，不論家庭人數多寡、有無子女，只要有意願，都歡迎大家一起加入寄養家庭行列。「打開家門 讓愛住進來」一起將愛分享給更多需要的孩子，成為另類一家人！

