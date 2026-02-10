沒有要選議員、立委！ 郁方怒喊「下架兒福」：還有多少不知道的虐死案件被蓋牌呢

郁方表示沒有要選議員、立委。（翻攝郁方臉書）

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員李雅英日前宣布捐29萬給因「剴剴案」陷入爭議的兒福聯盟，使長期關注該案的藝人郁方怒喊「我要氣死了」。她昨（9）日再發文說，李雅英是韓國人，她心繫台灣，有心要捐款，真的很棒，「但是，是誰建議了她選兒福團體呢」，郁方還強調，「我沒有要選議員，也沒有要選立委，我是要下架兒福」。

連500元的屍袋都付了？ 郁方怒轟兒福：我真的要吐了

郁方昨天發文說，兒福說他們為剴剴做了很多事，因為連500元的屍袋他們都付了，「我真的要吐了」，她怒喊，兒福的行為，真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，「是你們激我們這些平凡小百姓們站出來，為最弱勢的剴剴發聲」。

郁方認為，李雅英是韓國人，她心繫台灣，有心要捐款，真的很棒，但是，是誰建議了她選兒福團體呢？兒福就是名字好聽而已，不管是誰，是否剛好認識兒福的人，不管是有心或無意，完全無視兒福巨大的爭議，李雅英捐款，這都是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳，「想得美！憑什麼！繼續濫用台灣人和韓國人的愛心」？

郁方也建議，如果想更清楚這個案子請在FB內搜尋「justice for Kai Kai」，這是由3個海內外的媽媽們看不過去開始集結民間的力量而設立的，「我們全部是散兵啊，但是我們很團結」。

還有虐死案被蓋牌？

郁方還說，劉姓保母姊妹固然該下地獄，但是兒福的社工陳尚潔，把剴剴從愛他的周姓保母身邊強迫帶走，送到劉姓保母家，過著非人遭遇的生活，「為什麼？為了業績嗎？如果劉姓保母住地獄第18層，陳尚潔就是住第19層」。

郁方也強調，自己沒有要選議員也沒有要選立委，也沒有要當兒福的董事長，自己沒有那麼傻氣，「我是要下架兒福」，高層遇到了這樣令人悲傷的案件，不去骨灰只有6克重的剴剴墓前敬禮，表達歉意，卻態度輕挑頻頻甩鍋只是讓一個執行長下台而已，事不關己的態度，真的要換個公關公司，這麼有錢應該請得起很厲害的公關公司吧，到底還有多少我們不知道的虐死案件被蓋牌了呢？政府真的不想了解嗎」？

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

