沒有許可證！中央公園對面商場設攤 市集上演「落跑攤販」

警方到場取締攤販，這裡是中央公園對面的商場騎樓，一整排的攤商，已經繳錢給主辦單位，卻被告知違規設攤（圖／TVBS）

高雄知名的中央公園近日有著盛大的耶誕生活節，有業者看準人潮與商機，招攬攤販在對面的知名商場開設市集，沒想到，警方到場依違規設攤開罰，原來是沒有申請擺攤許可證，不過商場以及主辦方都說是對方沒有負責申請，結果攤商成了最大受害者。

這起違規事件發生在12日晚上，正值高雄中央公園舉辦盛大耶誕生活節期間。由於節慶活動吸引大量人潮，有業者便在公園對面的知名商場騎樓招攬攤商，設立包含美食和文創小物的市集。然而，當警方到場時，攤販們才發現自己陷入違規設攤的困境。一名疑似市集負責人向警方表示：「我們跟大統租地，我們不曉得這裡的狀況。」

業者招攬攤販在知名商場開設市集，警方到場取締攤販，原來是沒有申請擺攤許可證，結果攤商成了最大受害者（圖／TVBS）

攤販們在警方要求下只能無奈收攤。據了解，警方要求出示經發局的設攤許可證明，但商場方面無法提供。面對這種情況，主辦方採取了退還押金的措施，並表示會吸收罰單費用，以減輕攤販的損失。

警方解釋，依法利用道路作為工作場所將被告發，行為人將被處以1200至2400元罰鍰。在這次事件中，警方一個晚上就取締了14件違規擺攤。無論是主辦方還是攤販，這次市集活動不但沒有帶來預期的收入，反而造成經濟損失。

攤販們無奈乖乖收攤，才剛擺1~2個小時就開始收拾，不過罰單還是照吞，結果攤商哀嘆，真的浪費人力時間還虧錢（圖／TVBS）

雖然主辦方願意退款並承擔罰單，但攤販們損失的不僅是金錢，還有寶貴的時間和機會成本。對於民眾而言，這也是一個提醒，參與類似活動前應確認主辦方是否已完成所有必要的行政程序。

