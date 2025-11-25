沒有試算表就不討論！政院版財劃法遭藍白聯手暫緩列案

立法院程序委員會今（25）日處理28日院會議程時，國民黨與民眾黨聯手封殺行政院版《財政收支劃分法》修正草案，表決以9票對7票通過暫緩列案，不排入28日院會報告事項。此舉意味政院版財劃法本週不會經過院會一讀程序和付委審查，只能等待下次院會再看是否有機會列入報告事項。

行政院版《財劃法》草案並未排入立院28日立院議程。（圖／國會頻道）

行政院會20日通過院版財劃法草案並函送立法院審議，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，也明定地方自治補助的3軌原則。然而今日程序委員會討論時，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法暫緩列案，儘管民進黨立委反對，要求報告事項全照議事處擬定議程處理，但藍白仍挾人數優勢通過提議。

立法院議場。（資料照）

國民黨立委賴士葆上午指出，財政部原本允諾今日要把各縣市試算表送往立法院，但財政部長莊翠雲最後表示算不出來。行政院長卓榮泰也表示，政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，這個共識之後就會有一個具體的數字出現。由於拿不到試算表，因此藍白在程序委員會封殺財劃法。

劉書彬會後受訪表示，今天沒有將政院版財劃法草案列入議程，效果跟退回一樣，反正就沒有要處理，且這已經有與國民黨團討論過。

