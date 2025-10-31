沒有調降！00878第四季配息出爐、單次殖利率近2% 11月18日除息

國泰永續高股息（00878）今（31）日公布第四季除息，預估每單位配發 0.4元，金額同於上一季。除息日將定於 11 月 18 日。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 老字號台股高息ETF——國泰永續高股息（00878）今（31）日公布第四季除息，預估每單位配發 0.4元，金額同於上一季。除息日將定於 11 月 18 日，若想參與本期除息的投資人，最晚需在 11 月 17 日買進或持有，配息將於 12 月 12 日發放！

近期，多檔台股高股息掀起一波「降息潮」，00878 今年前三次分別配息 0.5、0.47、0.4元，單次配息率依序為 2.17%、2.21%、1.89%。不過最近一次配息，僅花 33天就完成填息、股價近一周最高來到 21.8元附近。而以今日收盤價 21.72元來算，00878 單季殖利率約 1.84%，配息表現依舊不俗。

國泰永續高股息（00878）例次除息與填息時間。 圖：玩股網

受惠於全球 AI、高效能運算（HPC）及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。國泰投信分析，景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息制、結合 ESG 永續選股邏輯與長期成長潛力的 00878，持續吸引長期資金配置。其以均衡配置為核心，其成分股涵蓋電子、金融與傳產三大產業，能在景氣循環中發揮分散風險效果。

經濟部統計處資料指出，台灣外銷訂單暢旺，帶動台股屢創新高，顯示電子供應鏈未來需求持續暢旺；根據彭博統計，美股長期本益比已持續上調，而台股仍位於相對低位，未來在 AI 與綠能轉型等新科技商機推動下，台股還有望迎來新一輪評價提升；更重要的是，2026年碳稅制度上路，ESG概念股將重回市場目光，00878 作為台灣最大ESG ETF，深具長期配置價值。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰指出，00878 從成立至今快速累積上百萬股民及逾新台幣 4,500多億元的規模，雖今年眾多高股息ETF因下修殖利率引起市場討論，但建議討資人應綜合考量每一檔高股息ETF的歷次殖利率、填息能力、費用率及ETF周轉率，而非以單一指標作為選股邏輯，投資採取定期定額，才能避免時機風險，自律存股也更有機會累積財富。

