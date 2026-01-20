沒有買東西！信箱收到陌生訂單確認信 他點「問題回報」慘噴170萬

近年來詐騙手法層出不窮、不斷更新，讓人防不勝防。內政部警政署165打詐儀表板近日公告，有民眾收到不明商品訂單確認E-mail，點擊確認信的「問題回報」連結後，透過LINE客服人員得知取消訂單，需「支付10倍違約金」還有「信用問題」，讓他嚇得聽從客服指示、操作銀行轉帳，不料最後損失170多萬元，讓民眾後悔不已。

165打詐儀表板在官網分享受害案例，當時民眾在家中滑手機，發現信箱收到一封「sun陽光商城-訂單已完成」的E-mail通知，內容也像是購物平台的訂單確認信，上頭標註「已成功購買商品」、商品明細共3萬多元，讓完全沒進行消費的民眾相當傻眼，急忙操作想要取消訂單。

民眾指出，他透過E-mail中的「問題回報」連結到官方客服LINE，沒想到客服卻篤定的聲稱，除非個資外洩，否則他肯定有下訂單，且因為廠商已經出貨，取消訂單需要支付10倍違約金、未來會有信用問題，接著客服要他等待2分鐘後，出現一位自稱經理的人士稱廠商同意取消訂單，不過需要他照指示操作銀行轉帳，驗證身分避免後續風險與麻煩。

民眾提到，期間客服不斷催促他加快動作，他也連續多筆轉帳，「他們都說當天就會轉回來」，直到客服要他暫時不要開啟網路銀行查詢、轉移至安靜地方，民眾才開始起疑，急忙掛斷電話詢問165，最後發現真的遭到詐騙，總共損失170多萬元。

