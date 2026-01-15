沒有賣豬舍啦！路邊驚見「點豬舍」招牌 台灣網友跟著唸「帕奢席」秒懂

街頭店家以台語諧音設計招牌，「點豬舍」實際指的是電子鎖服務，引發網友熱烈討論，也被笑稱是「只有台灣人懂的哏」。 （翻攝自臉書/爆廢1公社）

路邊店家招牌創意百百款，有時乍看讓人滿頭問號，實際唸出口卻瞬間破案。近日有網友在街頭發現一家招牌寫著「點豬舍」的店家，完全看不出營業項目，發文求助後，引來大量網友用台語與台灣國語示範唸法，才揭曉原來這是標準的「諧音哏」，讓不少人直呼「真的只有台灣人看得懂」。

「點豬舍」是什麼？ 台語一唸答案就出來

有網友在在臉書社團「爆廢1公社」PO出一張照片，照片中店家招牌上斗大寫著「點豬舍」，旁邊還有「帕奢席」等字樣，整體風格讓人摸不著頭緒，忍不住詢問「這啥意思？」。

貼文曝光後，立刻有網友點出關鍵，表示只要用台語唸一次就懂了。「點豬舍」唸起來其實就是「電子鎖」，而「帕奢席」則是台語「拍鎖匙」，也就是打鑰匙的意思，答案一出讓原PO與其他網友恍然大悟。

招牌看不懂，其實有線索？ 服務內容早就寫在旁邊

除了主視覺招牌外，店面還設有另一塊看板，清楚寫著「汽車晶片拷貝遙控器」，並附上汽車遙控器圖片。下方招牌則列出「電子鎖、電動曬衣架、監視器、門禁管制、弱電工程」等服務項目，其實早已暗示店家主要經營與門禁、電子設備相關的業務。

不過，由於主招牌走的是諧音創意路線，仍讓不少路人第一眼完全看不出端倪，也意外成為討論焦點。

「一唸就懂」還是「外地人無解」？

不少網友在留言區熱心示範台語唸法，像是「拍鎖匙（phah-só-sî）」「電子鎖（tiān-tsú-só）」；也有人笑稱，「會不會真的有人走進去跟老闆說我要豬舍」「這一看就知道是不是台灣人」「外地人可能真的完全猜不到」。

這類結合台語諧音的招牌，也讓不少網友感嘆，「文化隔一道語言，理解度差很多」，意外引發對在地語言與生活文化的討論。

