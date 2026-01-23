沒有距離的天團！SJ高雄演唱會行程超悠哉 粉笑：確定來玩的！

記者林宜君／台北報導

南韓人氣團體Super Junior將於高雄巨蛋連唱3天。（圖／記者林正和攝影）

韓流天團再度南下掀熱潮！Super Junior為世界巡演「Super Show 10」提前抵台，不只舞台行程滿檔，私下更展現對高雄的熟門熟路，從火鍋名店到老宅咖啡廳，全員開啟最chill的備戰模式。

韓國天團「Super Junior」（SJ）去年11月才站上台北大巨蛋開唱，相隔約2個月便火速再訪台灣，今起一連3天於高雄巨蛋舉行世界巡演「Super Show 10」。隊長利特、藝聲、東海、銀赫、始源與厲旭已於昨日先行抵台，被粉絲封為「灶咖男團」的他們，不僅對台北熟悉，對高雄同樣如數家珍。

利特在IG分享鼎王招牌鴛鴦鍋照，並曝光店家準備的迎賓卡片。（圖／翻攝自利特IG）

向來被戲稱是「鼎王股東」的始源，每次來台幾乎都必吃鼎王麻辣鍋，這回也不例外，還揪隊長利特同行。利特事後在IG分享鼎王招牌鴛鴦鍋照，並曝光店家準備的迎賓卡片，卡片上以中、韓文寫下「歡迎回家」，另一側印有「Super Show 10 in Kaohsiung」英文字樣，最後再以韓文祝福演出成功，滿滿人情味讓台灣E.L.F.直呼「好溫馨」、「悠哉慢活，讚讚！」「不像來工作的，是來玩的吧！」。

始源昨日下午抵達小港機場後，突然在IG限動上傳吊點滴的照片。（圖／翻攝自始源IG）

值得一提的是，始源昨日下午抵達小港機場後，突然在IG限動上傳吊點滴的照片，並以英文寫下「I thought as much（果然不出我所料）」，一度讓粉絲相當擔心他的身體狀況。隨後有粉絲解釋，照片中黃色點滴多半為補充B群、維他命C等營養，屬於加強免疫力用途。果不其然，當晚他便被目擊與利特現身鼎王，氣色明顯好轉，也讓粉絲鬆了一口氣。

藝聲則趁空檔到高雄老宅咖啡廳探店觀摩。（圖／翻攝自藝聲IG）

另一邊，向來熱愛咖啡文化、自己也經營咖啡廳的藝聲，則趁空檔到高雄老宅咖啡廳探店觀摩。他在社群分享店狗躺在樓梯間的照片，幽默寫下「是很通過的難度呢...」，並貼出漫步高雄住宅巷弄的街景照，感性表示：「A slow, quiet day in Kaohsiung feels like pure happiness to me（在高雄度過慢活、寧靜的一天，對我而來說就是純粹的幸福）」，展現十足放鬆狀態。

