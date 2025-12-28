沒有醬油！名醫揭「5大傷腎醬料」 第一名含鈉破表是它

國人吃東西愛沾醬，但醫師揭5大傷腎醬料排行，提醒要注意對腎臟的負荷，圖為醬料示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

很多人日常三餐都要沾醬，無醬不歡，但小心這些都是隱形腎臟殺手。腎臟科醫師洪永祥就公布五大傷腎醬料排行榜，結果醬油沒有入榜，第一名是辣豆瓣醬、第二名是醬油膏；第五名則是美乃滋。洪永祥也建議，可以利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料，當作代替品。

台灣人餐餐沾醬對身體有什麼傷害？

腎臟科醫師洪永祥日前在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享表示，台灣人真的是全世界最愛沾醬的民族之一，去吃個黑白切，醬油膏要淋到看不見肉；吃個火鍋，沙茶醬要加進兩顆蛋黃拌成泥；連吃個蛋餅，都要跟老闆多要一包甜辣醬。

但醬料是極度傷害腎臟的「化學武器」。洪永祥指出，長期過量攝入鈉離子，會導致腎內動脈壓升高，直接損傷腎小球的過濾屏障。他說，病友的腎臟功能已經受損，腎臟就像已經出現裂痕的濾水器，而「鈉」則是高壓水槍。每多吃一匙高鈉醬料，宛如用高壓水槍對著裂痕狂噴，傷害愈來愈大。

加工醬料和天然食物的「磷」差別在哪？

洪永祥也說，豆類、肉類等天然食物中的磷是有機磷，人體吸收率約40%到60%。但是，加工醬料中添加的「磷酸鹽類防腐劑」是無機磷，人體吸收率接近100%，意指吃進去多少磷，腎臟就要處理多少磷。對於排磷功能受損的腎友，會迅速引發「高磷血症」，導致血管鈣化，失去彈性、變硬變窄。

為了讓網友知道哪些醬料傷腎，洪永祥公布五大排行榜：

第一名：辣豆瓣醬

每百公克鈉含量驚人的7000mg，無機磷含量約500mg以上，相當於17.5公克的食鹽。豆瓣醬是腎臟終結者，伴隨著重鹹、重油、重辣，會刺激腸胃負擔，進而影響整體代謝，如果已是腎衰竭患者，「豆瓣醬請直接拿去丟掉，不要猶豫。」

第二名：醬油膏

每百公克鈉含量約4000至5000mg，但為什麼醬油膏比醬油更毒？因為要做出「勾芡」的濃稠感，要加入大量的修飾澱粉、焦糖色素以及更多的鹽分來提味，沾一點醬油膏可能就含有300毫克的鈉。

第三名：番茄醬

每百公克糖含量高達25至30g，鈉含量約1100mg，鉀含量約450mg。市售番茄醬的內容物，番茄其實不多，更多的是砂糖、食鹽與高果糖漿。每100克近三分之一是糖，可以說番茄醬就是「血糖＋血壓」的雙重殺手。

第四名：沙茶醬

每百公克鈉含量約800mg，磷含量約200至300mg，鉀含量約400mg。沙茶醬的成分有扁魚乾、蝦皮、花生、乾蔥、香油，乾燥的海產類，磷與鉀的濃度極高。洪永祥指出，很多人吃火鍋，沙茶醬是「整碗」在沾的，一餐吃下來，血磷不爆才怪。

第五名：美乃滋

每百公克脂肪含量70至80g，熱量600至700大卡。醬料並不是直接鹹死腎，而是「油死」。由於每100公克就有近80克的油，會導致血脂飆高、血管硬化，造成腎動脈狹窄。美乃滋（沙拉醬）就是「白色的脂肪炸彈」，讓你在不知不覺中變胖、血壓升高，最終拖垮腎功能。

既然這些醬料傷腎，如果少食用，有沒有其他適合的替代品？洪永祥建議，利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料，鈉含量微乎其微，但香氣爆表。他說，九層塔、香菜、迷迭香能提供嗅覺層次，減少對鹹味的依賴。

