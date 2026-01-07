沒有防撞地系統、沒防寒飛行衣 馬文君轟：國防預算到底花到什麼地方？

馬文君說，全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？（圖：馬文君臉書）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，6日晚間執行夜訓時失蹤，飛行員辛柏毅上尉在花蓮豐濱東方10海浬處跳傘失聯。國民黨立委馬文君今（7）日表示，國防部的說法恐怕令所有國人難以接受，更令所有國軍弟兄情何以堪的真相；原來，辛柏毅上尉駕駛的F-16V，任務電腦故障，沒有防撞地系統，甚至他本人，都沒防寒飛行衣可穿；越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？

國防部今日召開記者會指出，因模組化任務電腦（MMC）故障，飛行員無法參考飛行姿態、Auto-GCAS自動防撞地系統希望今年底獲得、防寒飛行衣已採購希望明年交貨。馬文君批評，自動防撞地系統，是鳳展專案的一部分，2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在已經是2026年了，別說完成，根本沒有到貨。國防部在付出這麼慘痛的代價之後，紙包不住火了才終於在記者會上透露真相，說「希望」能在「今年底」獲得。

針對國防部指出，「防寒飛行衣已採購希望明年交貨」，馬文君說，要錢的時候，急的跟什麼似的，付了錢，卻沒到貨，又不急了，只急著編更多的預算往外送！誰質疑，誰反對，誰就是中共同路人。

馬文君說，全國百姓，此時請替辛上尉集氣祈福，也請深思民進黨這些年，一編再編，越編越多的特別預算，國防預算，錢到底花到了什麼地方？