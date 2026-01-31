沒有黃國昌的立法院會更好？ 行政院回應了

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期今天展開，民眾黨因「兩年條款」，黨團總召黃國昌等6席不分區立委卸任，黃國昌離開立法院後，朝野是否有合作與對話的機會？行政院人士強調，行政院一直努力與在野溝通，其實藍營區域立委也會向行政院反映地方的需求，希望中央支持，不過，「也是需要總預算通過，才可以幫得了他們」。

黃國昌過去在立法院強勢主導，「藍白合」態勢相對明顯，黃國昌離開立法院後，新會期國會生態是否會因此改變？行政院提出的法案能否更順利推動？知情人士說，「我們倒是沒有這樣認為」。不過，他強調，總預算與國防特別條例仍是新會期重點，而今年是選舉年，希望推動各項民眾有感、福國利民議案。對於新會期在立法院如何攻防，行政院預計明(2)日也會開會討論。

今年度中央政府總預算案，送到立法院已逾5個月，原本的預算會期不但未完成審議，更連交付都沒辦法完成，創下憲政史首例。藍白「卡」總預算，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算。由於該案在1月16日逕付二讀、交付協商，現仍在一個月的協商冷凍期，國民黨團已揚言，將列為開議後優先議案。

據了解，對於如果屆時立法院通過新興計畫動支案後，行政院要不要執行？高層尚未做出最後拍板。由於今年是地方選舉年，新興計畫動支案預算，不僅有地方壓力，還牽涉到超過百萬人次的TPASS、以及生育給付每胎補助到十萬元等，都與民眾息息相關，讓行政院相當為難。

立法院上會期最後一天通過「衛星廣播電視法」讓中天新聞台復台、「黨產條例」讓救國團遭凍結的56.1億元可獲「解凍」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等修法，行政院在第一時間已表示，「勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段」。昨已有綠營支持者呼籲閣揆「不副署」、惡法不生效，這部分也仍待高層決策。

台美關稅已達共識，在雙方正式簽署後，正式協議文本在新會期也會送立法院審議，由於美國總統川普因南韓國會未審議完成雙方的協議，逕自宣布調高對南韓關稅，而藍營地方立委也有傳產業者壓力，據評估，在野立委雖可能會「技術性干擾」，但最後恐不得不同意。

