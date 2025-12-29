沒有「大龜背」! 北韓新核潛艇「暴力美學」外觀 專家：衝擊印太軍事平衡

北韓近期公布該國首艘戰略型核潛艦的相關照片，引發全球各地軍事愛好者廣泛關注。 圖：翻攝自 騰訊網 矚望雲霄

[Newtalk新聞] 隨著印太地區的緊張局勢不斷升溫，越來越多國家陸續投入加強軍備的行列，應對隨時可能發生的地區衝突。近期有消息稱，北韓公布了最新型戰略核潛艦的照片，引發全球各地軍事愛好者廣泛關注。有中國專家分析指出，由於戰略需求不同，北韓的新型核潛艦並不具備中國 092 型核潛艦的「大龜背」設計，推測北韓可憑藉核潛艦帶來的威懾能力，衝擊西太平洋地區的軍事平衡。

《騰訊網》軍事專欄作者「矚望雲霄」發布文章指出，北韓近期公布了一系列戰略核潛艇相關的照片，正式成為全球第 7 個擁有戰略核潛艦的國家。「矚望雲霄」表示，與通常的彈道導彈潛艇不同，此次北韓公布的核潛艇擁有流線型的外型，沒有解放軍 092 型潛艦的「大龜背」，指揮塔與導彈艙被焊接成一個整體的外表宛如深海中的「異形魚雷」，認為該潛艇的設計充滿著北韓絲毫不講道理的「暴力美學」。

有專家分析認為，北韓可能透過與俄羅斯的深度合作，獲得核潛艦的相關技術。 圖：翻攝自 騰訊網 矚望雲霄

「矚望雲霄」認為，北韓可能透過與俄羅斯的深度軍事合作，獲得了開發核潛艦的相關技術，推測該潛艇可能擁有較高的續航與靜音性能。「矚望雲霄」稱，該潛艦可攜帶至少 10 枚潛射彈道導彈，並設有超大的側舷聲納陣列以及 533 毫米魚雷管，擁有獨自反潛、反艦的能力，是一個「能單打獨鬥的現代化水下作戰平台」。

「矚望雲霄」表示，北韓核潛艦不採用「大龜背」設計的主要原因，可能與該國暫時沒有容納多枚大尺寸、遠射程潛射彈道導彈的需求有關。「矚望雲霄」以中國 092 型戰略核潛艇為例，稱當年開發潛艇時，預計攜帶的導彈彈體長度超越了艇身直徑，所以只能在該款艦艇上方額外增加「隆起的龜背」設計，確保擁有容納艦艇的空間。

「北極星-A3」（Polaris A3）彈道導彈。 圖:擷自X帳號@USN_Submariner

「矚望雲霄」稱，採用隆起龜背的設計會增加潛艇水下航行的阻力與噪音，推測沒有「多載彈」需求的北韓可能根本沒有考慮過相關的設計，「與其追求海量導彈的『飽和打擊』，不如先保證『有艇有彈、能打能藏』，建立基礎的威懾能力」。

「矚望雲霄」強調，在獲得戰略核潛艇後，北韓導彈的打擊範圍將獲得進一步提升，「如果裝上射程 5,000 公里的『北極星』系列導彈，北韓的武力威懾半徑就已籠罩關島、夏威夷，甚至可能觸及美國西部海岸」。「矚望雲霄」也總結指出，北韓展示新型戰略核潛艇的行為大幅提升了該國的戰略威懾能力，並大幅增加了周邊國家的戰略壓力。

