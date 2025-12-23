沒有AI就「BI」！ 百老匯製作成本翻倍 9成音樂劇賠本演

全球除了AI相關產業以外，似乎都陷入困境，就連美國紐約的百老匯，都無法倖免於難。「紐約時報」分析，因為音樂劇的製作成本，與10年前相比，幾乎是翻倍，偏偏票價沒有大幅度調漲，讓百老匯音樂劇就算票房亮眼，還是有超過9成是賠本演出。

因為製作成本飆升，百老匯音樂劇面臨入不敷出的困境。(圖／Shutterstock達志影像)

全球經濟低迷正衝擊美國紐約百老匯產業，儘管年度票房創下10年新高，卻仍有超過9成音樂劇處於虧損狀態。根據「紐約時報」分析，音樂劇製作成本較10年前幾乎翻倍，達2500萬美元，但票價卻未能相應提高，導致即使票房亮眼，大多數演出仍無法回本。在此艱難時期，傳統百老匯音樂劇正面臨嚴峻挑戰，而「外百老匯」的沉浸式互動體驗則成為業界探索的新方向。

廣告 廣告

百老匯作為紐約大蘋果的標誌性文化地標，已存在超過一個世紀，但這個曾經風光的劇場區如今也未能倖免於經濟寒冬的影響。根據紐約時報報導，上個演出季登台的18部音樂劇截至9月底全部未能獲利。這主要是受到製作成本飆升的影響，包括租金、人力和建材價格都有所上漲。

百老匯聯盟總裁Jason Laks表示，疫情爆發後情況變得更加艱難，他們也無法避免許多行業面臨的成本壓力。CNN報導指出，目前百老匯音樂劇成本動輒2500萬美元，與10年前相比增加了一倍，但製作方不敢大幅調漲票價，以免嚇跑更多觀眾。

儘管新推出的音樂劇前景堪憂，但百老匯的經典長壽音樂劇人氣依舊不減。其中「女巫前傳」更搭上電影熱潮，票房表現亮眼，成為少數能在困境中維持良好表現的作品。面對傳統百老匯音樂劇的財務困境，業界也在積極尋求突破。

在被稱為「外百老匯」的中型劇院，製作人開始嘗試讓觀眾戴上面具，享受沉浸式劇場體驗，如重新演繹的「歌劇魅影」吸引了大量觀眾。這些創新嘗試希望能在音樂劇入不敷出的困境中，為百老匯產業開闢一條新路。

更多 TVBS 報導

傳統舞台迎轉折！百老匯轉型求生 AI重讀再現莫里哀

杜拜亞帕青傳捷報！ 吳于嫣攜手小巨人羽球混雙摘金

CPB／買得下去？中國職棒票價「平日內野破千元」 震驚球迷

天冷剛好吃補！雞排包「麻油雞佛」網：親子丼？

