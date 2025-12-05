「沒有App可以替代...」小紅書要封1年！網友超崩潰 點名5核心優勢：失戀也靠它走出來

你也在找替代App嗎？網路炸鍋熱議中。（翻攝自百度）

許多人習慣在中國社群平台「小紅書」尋找穿搭靈感、美妝參考，甚至是搜尋各地美食。然而，其平台因涉及資安風險與多起詐騙案件，遭台灣政府啟動長達1年的封鎖措施，引發大量用戶討論替代APP。然而部分網友直言「完全找不到」，也有人認為這次事件可能讓台灣平台迎來流量轉機。封鎖消息曝光後，相關議題迅速成為網路熱搜。

小紅書15項資安檢測「全數不合格」？

刑事局昨（4日）公布，小紅書在國安資安檢測中15項指標皆未達標準，並與多起詐騙案件高度相關。警方指出，自去年（2024）以來，與小紅書相關的詐騙案件累積已達1706件，財損金額超過2.4億元。

此外，由於平台未在台灣設立法律代表，使調查程序面臨「資料無法依法取得」的執行困難，讓詐欺防制形成漏洞。

內政部因此依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃封鎖1年。

替代平台怎麼選？網友熱議「沒有App能取代小紅書」

封鎖消息傳出後，Dcard上現身一篇以「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替」為題的討論，吸引大量用戶回應。原PO表示已開始思考轉移至IG、Dcard或各式台灣部落格的可能性，但仍認為「資訊密度與演算法效率」是小紅書難以複製的強項。

不少使用者也分享相同感受：「老實說個人覺得沒有app可以替代小紅書💧」「在小紅書上問任何問題都不會被說伸手文」「只能連vpn照用阿 本來以為中國人才需要翻牆，現在台灣人也需要翻牆了ㄏㄏ vpn業者變相賺錢」「完了 小紅書大於一切欸 甚至超過ig 脆😭」

也有網友補充，小紅書的「以圖搜圖」、龐大用戶基數、話題覆蓋度與創作者多元性，都是其受到青睞的原因，尤其包含彩妝、花藝、武術、二次元等小眾領域的分享內容。

小紅書「不可替代」真的如此？使用者點出核心優勢

部分長期使用的網友認為，小紅書之所以形成「不可平替」的印象，與以下原因有關：

圖搜功能精準度高 內容量大，跨越多國華人圈 演算法能快速推送使用者需要的資訊 小眾技能、專業知識易於取得 新品彩妝與體驗分享更新速度快

有使用者舉例：「我的副業是花藝～上面很多人分享花藝的各種技巧，這些在台灣沒有花錢是不可能學到的」也有武術愛好者指出，「我喜歡武打，從很小的時候就學了，他們那的教學比我們完整，要找一個同樣的影片在台灣找不到，尤其是兵器的使用」。

擁有其他興趣愛好的網友也表示：「我有很多設計風格的參考資料還有靈感來源都是小紅書欸..雖然有Pinterest 但資料真的沒有小紅書那麼齊全跟方便 阿阿還有遊戲攻略啊😭😭」「感覺很多國外新知識反而要從小紅書比較容易取得」「我的生科實驗小技巧都是在小紅書上學的欸」「去冰島旅行全程靠小紅書欸 路線圖、各種冷門或第一手當地資訊超完整 說dcard、ptt或臉書社團可以替代的話真的笑死」「不行 我失戀都是靠小紅書留言區走出來的😭」「手作女已哭泣 小紅書超多毛線圖解的」

封鎖是否成為台灣創作者的「流量轉機」？

原PO認為，封鎖事件雖讓許多用戶不習慣，但或許能把流量重新導回台灣平台。她表示，台灣部落格、美妝社群、Dcard 討論區等仍保有相當內容量，只是使用體驗與推播方式與小紅書不同。

不過原PO最後指出：「小紅書的短影片形式真的很簡單暴力，所有資訊幾乎一目瞭然，短時間要找倒能完全平替的平台感覺偏難：（」

