沒有Energy在身邊！阿弟獨自登《紅白》開唱 認壓力極大

【緯來新聞網】蕭景鴻（阿弟）今年首度以個人身分受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，沒有「Energy」在身旁，坦言有些許壓力，不過興奮更是多。另外，他也透露今年將有新的音樂與演藝計畫，期盼能盡快推出個人單曲，同時戲劇作品也會陸續與觀眾見面。

阿弟將獨自站上《紅白》舞台。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於1月31日在台北小巨蛋盛大登場，首波卡司曝光即眾星雲集，引發熱烈討論，本次再加碼公開演出陣容，有比莉、龍千玉、黃妃、男團「FEniX」、「U:NUS」、「F.F.O」、「八三夭」、J.Sheon、辛龍、「音樂教父」蔣三省、李炳輝等音樂人演出。此外，多位金曲獎得主也將齊聚舞台，包括蕭煌奇、盧廣仲、呂士軒、許富凱，橫跨世代與音樂盛會。

廣告 廣告

許富凱深受婆媽喜愛。（圖／台視提供）

比莉睽違3年再登《紅白》陪伴觀眾迎新年，自信滿滿地表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」她笑說以前服裝造型顏色隨心所欲變化，這次則將化身為清純的「白色夢幻少女」，不僅造型令人期待，還將會首度獨家現場演唱新歌。

辛龍重新復出。（圖／台視提供）

辛龍談到這次演出，坦言心情格外不同：「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾，我用我的音樂，我用我的歌聲，來陪伴大家。」重回大型舞台不只是演出，更像是一份對觀眾的回應與陪伴。《2026超級巨星紅白藝能大賞》於農曆除夕夜2月16日在台視播出。

比莉睽違3年再登《紅白》。（圖／台視提供）

更多緯來新聞網報導

江美琪超扯！開唱前送急診 吃便當誤吞骨頭刮傷喉嚨

艾怡良突喊「終於嫁掉了」 認了步入中年冒生孩煩惱