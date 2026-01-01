沒朋友揪跨年！19歲妹子爆哭「我很可憐」 一票老人反讚爆

為了慶祝新年到來，許多民眾昨（12月31）日可能會找親朋好友參加各縣市的跨年晚會。一位19歲女子昨天發現自己沒人揪，好朋友都找了其他朋友去跨年而爆哭不已，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛安慰，這是她年紀輕輕才會覺得傷心，「像我們這種老人只想在家，還很怕朋友揪跨年」，另外也有不少人建議，就算沒人揪還是能一個人參加跨年活動，享受大家一同歡慶新年的氣氛。

原PO在Dcard發文表示，由於好朋友和其他朋友相約跨年，自己完全沒人揪，「我覺得我很可憐」，讓她忍不住難過到爆哭不能自已，因此決定上網分享自己的狀況，尋求其他人的安慰。

對此，許多網友紛紛回應，「代表你還年輕，像我們這種老人只想在家，還很怕朋友揪跨年」、「真的，年輕的時候一直被揪跨年覺得很好玩但又很累，老了完全不想出去跨年」、「我基本沒在跨年的，現在渾身痛＋頭暈，大家怎麼都有體力去嗨啊，我只想一覺到天亮」。

另外也有不少人建議，就算一個人也能參加跨年活動，「寶別難過喔，我去年一個人跑去101跨年！我快10年閨密自從有了男友，常常已讀不回訊息，我已經習慣了」、「妳還是太弱了，去年跨年、情人節、清明節、耶誕節都是一個人過，怕什麼跨年一個人過，未來要一個人過的日子長的是」。

