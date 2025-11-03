近日新聞報導，美國政府將與西屋電氣公司、Brookfield資產管理公司及加拿大鈾生產商Cameco公司合作，在美國建造價值至少800億美元的核子反應爐，以滿足AI及資料中心不斷增長的電力需求。

看到這則新聞，民進黨那群不知天高地厚、主張反核、廢核到歇斯底里、不知今夕是何夕的政客及側翼們，該如何自處？

美國爸爸為了能夠實現AI大國的理想，準備砸800億美元來擴建核子反應爐，供給足夠的電能給耗電量奇高的AI資料處理中心。川普再如何科技無知、自戀自大，還是得聽從科技顧問們的建議，從善如流。

反觀賴政府承繼蔡英文反核、性平、同婚、Woke（覺醒）政策，完全背離了川爸的懿旨。難怪川爸認為賴校長不但是個麻煩製造者，還是個不知死活的魯莽貨色（Reckless），絲毫不假以辭色。

AI巨擘輝達公司，計畫在台灣設置研發及資料處理中心，請問未來的電力可以滿足他們的需要嗎？台灣要成為AI科技島，靠那些無所不在、包山包海、卻殘破不全的太陽能板，可以供給足夠的電能嗎？連反核大將林義雄都躲到深山老林不見人影了，民進黨高層還在抱著反核神主牌不放？是不是集體腦殘了？

從美國西岸到拉斯維加斯到亞利桑那州沿途的沙漠，種滿了風電、太陽能板，即令如此，他們還是需要核能發電；台灣風電、太陽能板就是蓋滿了全島及所有海岸，能比得上美國西岸的充沛陽光與廣袤沙漠嗎？那麼台灣憑什麼條件還能繼續捨棄核能而不就？

無能的政府比貪汙還可怕，何況是個既貪汙又無能的政府？台灣諸多「XX國造」計畫，花了多少納稅人錢，結果全部打水漂，數千億打造的先進核四廠還放著養蚊子，這種政府還能繼續尸位素餐下去嗎？（作者為作家）