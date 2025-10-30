沒標到工程案 男駕車瘋狂連撞園藝公司 80歲老闆嚇到血壓飆高送醫

宜蘭縣冬山鄉一間園藝工程公司於29日下午1點半遭人蓄意衝撞，肇事者駕駛工程車先撞擊停放路邊的休旅車，接著連續衝撞民宅三次，造成店家設備損壞、落地窗碎裂。據了解，肇事駕駛疑因未能標到養護工程處標案，憤而開車攻擊工程行負責人的車輛及住宅，導致80歲的負責人血壓飆高送醫。警方已將肇事者依傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。

宜蘭工程車猛撞民宅，男標案落敗竟暴怒。（圖／TVBS）

事件發生在宜蘭冬山鄉富農路的園藝工程公司，監視器畫面顯示，工程車先是倒車撞上路邊停放的休旅車，屋主聽到聲響趕緊出來查看，沒想到駕駛並未停下來，而是往前開之後再次倒車衝撞民宅。屋主上前想要制止，但駕駛仍不停車，又接連撞了兩次後，罵了幾聲就將肇事車輛留在現場離去。

衝撞造成園藝工程公司損失慘重，落地窗被撞得玻璃片碎滿地，機具設備也被撞壞無法使用，整個屋內一片凌亂。肇事駕駛離開現場前還恐嚇表示晚上要再來放火，讓店家員工十分驚恐。

工程行員工表示，老闆已經從事這行業四五十年了，從來沒有遇過這種事情，事發當時真的非常害怕。更讓店家不解的是，當天晚間甚至有其他廠商上門質問，店家不明白為什麼公開招標的案子不能標，難道還要事先詢問其他人嗎？

羅東偵查隊副隊長陳特龍表示，全案依刑法傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。據了解，這起事件涉及的年度標案預算約1000萬元，肇事男子認為標案被搶走，一時衝動開車衝撞，不僅損害他人財物，還因此觸法。警方已經循線將肇事駕駛查緝到案，進行後續法律處理。

