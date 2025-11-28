沒標「待轉區」車常誤停被拖吊 網笑「最賺錢停車格」

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗六拖吊場對面的一處待轉格，因為沒有寫上待轉區標示，常常有民眾以為是停車格，平均每個月都會有1至2輛車誤停被開單拖吊，被網友笑稱，這是斗六最賺錢的「停車格」。斗六市公所回應，因為先前進行管線刨除工程時，施工單位沒有把待轉區三個字補上，才造成許多駕駛誤把待轉區當成車格，已經請廠商補上標示，避免民眾再誤停。

待轉格內用粉筆寫下，拖吊車號拖吊時間和聯繫電話，不過先前這個待轉格，疑似因為沒有寫上待轉區的標示，不少民眾還以為是停車格，停下去才發現不能停，車子被拖走，用粉筆寫下二段式待轉格，讓網友笑說是「斗六最賺錢的待轉區」。

民眾說：「這一看就知道是待轉區，沒有車子我就會停了。」有的民眾一看，覺得很明顯是待轉區，不會誤會，也有民眾說，如果沒有標示他就停了。斗六市公所工務課長林芳慶說：「最近因為管線單位施工，有重新刨鋪，他們沒有把待轉區寫回去讓民眾誤會。」2022年的街景，格子寫上待轉區，不知何時只剩下空白格，引起民眾誤會。

雲林縣警局交通隊小隊長黃威鈞說：「每個月大部分會有一至兩台，誤停在機車待轉區。」警方說，先前不少民眾趕著去醫院，以為停車格，平均每個月會有一到兩台車被開罰，公所也緊急請廠商塗上待轉格標示，避免民眾再誤會。

原始連結







