沒機會長大！台中狠母把「初生兒」丟11樓慘死 前男友一句話疑惹殺機

台中狠母與前男友爭吵，把初生兒丟11樓慘死，法醫高大成推測，男方可能以「搞不好孩子不是我的」等言語刺激，導致殺機。示意圖／取自pixabay

台中一名22歲夏姓女子因與莊姓前男友爆發激烈爭吵，情緒失控下竟將剛出生的男嬰從11樓拋下，導致男嬰墜落社區花圃當場身亡，台中地檢署已依殺人罪嫌將夏女提起公訴。對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成推測，衝突過程中，男方可能以「搞不好孩子不是我的」等言語刺激，導致夏女情緒崩潰，釀成悲劇。

男嬰墜花圃亡 多處骨折、內臟出血

台中太平一處社區去（2024）年11月28日凌晨傳出震驚社會的嬰兒墜樓案，當時凌晨3時許，管理員發現一名剛出生不久的男嬰倒臥於社區花圃，傷勢嚴重，立即通報救護人員，男嬰送醫後仍宣告不治。醫護人員在急救過程中注意到，這名新生兒全身多處骨折、內臟出血，與一般意外墜落情況不符，遂向社會局通報，案件後續經調查揭露竟是一樁生母弒子案件。

狠母與前男友爭吵 憤而將兒置於窗框後向外推

檢警調查後發現，22歲夏姓女子與莊姓男子曾為情侶，2023年9月生下一名女兒，兩人於2024年3月分手。然而，分手時夏女已再度懷孕，並於去年11月28日凌晨在太平區11樓住處自行產下男嬰。沒想到產後不久，兩人因爭吵情緒激動，夏女竟將仍有生命跡象的男嬰包裹毛毯，放置於房間窗框後向外推落，導致男嬰從高處墜落花圃死亡。台中地檢署因此依殺人罪嫌將夏女起訴。

高大成推測：男方以「搞不好孩子不是我的」言語刺激 釀成殺機

法醫高大成推測，當時兩人爭吵期間，莊男可能以「搞不好孩子不是我的」的言語刺激夏女，引發強烈情緒反應，進而做出失控行為。他認為，夏女事後宣稱只是將嬰兒放在窗框、不慎滑落，可能是為規避刑責。高大成指出，新生兒無法翻身或自行移動，除非刻意置於危險位置，否則不可能意外墜樓，且男嬰的多處重傷也更接近「從高處拋下」的情形。

