沒比較沒傷害！TNCAP評測納智捷n⁷最後一舞獲5星、Tucson L僅拿三星

國內推動的臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）於29日正式公布，2025年第四季的評測成績，本次受測名單備受市場關注。

包括HYUNDAI的Custin與Tucson L，以及車廠自費申請評測的TOYOTA Yaris Cross與LUXGEN n⁷；其中國產電動車LUXGEN n⁷表現最為亮眼，拿下五顆星最高評價，TOYOTA Yaris Cross與HYUNDAI Custin皆獲得四顆星，而HYUNDAI Tucson L則因部分項目得分較低，最終僅獲得三顆星評價。

國產電動車展現高安全性 LUXGEN n⁷各項指標優異

作為本次評測中備受矚目的自費送測車款，LUXGEN n⁷展現了相當優異的安全水準；該車款特別選定美國 CALSPAN 檢測機構執行試驗，展現出接軌國際的企圖心。

在四大安全領域的得分率上，n⁷的表現相當全面，成人保護高達90%、兒童保護87%、安全輔助也有86%的高水準，僅在行人保護項目獲得 68%；綜合各項成績後，LUXGENn⁷成功摘下TNCAP五顆星的最高榮耀，也為國產電動車的安全性樹立了新的標竿。

TOYOTA Yaris Cross與HYUNDAI Custin表現穩健 雙雙獲頒四星評等

同樣採取自費申請評等的TOYOTA Yaris Cross，本次選擇了交通部新增指定的西班牙IDIADA機構進行測試，顯示出國內外送測作法的一致性；Yaris Cross在行人保護項目表現出色，獲得82%的得分率，成人保護也有80%的水準，但在安全輔助方面得分為66%，最終評定為四顆星。

另一方面，HYUNDAI的主力MPV車款Custin，在成人保護與兒童保護分別獲得74%及75%的成績，表現中規中矩，依據星級評等平衡標準規定，同樣獲得四顆星的安全評價。

兒童與行人保護失分 HYUNDAI Tucson L意外落入三星區間

本次評測較令人意外的結果來自HYUNDAI Tucson L；儘管在成人保護領域獲得72%的成績，安全輔助也有71%，但在兒童保護與行人保護兩大項目中，分別僅獲得55%及52%的得分率；由於這兩個項目的分數相對較低，嚴重影響了整體評等的加權計算，依據TNCAP的星級評等平衡標準，Tucson L最終評等結果為三顆星，顯示在特定的安全防護面上仍有進步空間。

TNCAP首版制度落幕 2026年將迎來更嚴格標準

TNCAP制度自2024年實施至今，已累計完成25個車型的評等，包含5個業者自費評等車型。

為了鼓勵車廠積極投入安全研發，執行機構也特別頒發首版制度獎項，其中裕隆汽車獲得「卓越參與獎」，台灣本田與國瑞汽車獲頒「參與獎」；Tesla Model Y獲選為「最佳旅行式車型」，Ford Focus則拿下「最佳轎式車型」。

TNCAP指出，作為全球第13個新車安全評等組織，未來將持續與國際標準接軌，並預告自2026年起將實施第二版評等制度，期盼透過更完善的機制，促使車輛產業持續升級，為消費者提供更透明、客觀的購車指標。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）