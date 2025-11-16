「沒汙染也不建議水庫設光電！」為何水利專家如此建議？

因應2050國際淨零碳排潮流，台灣正大步推動能源轉型，提高再生能源的供給，但推動過程中卻產生許多「綠色衝突」。以光電為例，其在再生能源中的發電占比已於去年升至45.1%，但從光電板在風災後漂浮水面、水庫設置電板等質疑聲浪層出不窮，後續推動面臨挑戰。究其根本原因，一位水利專家懇切表示，是因為台灣多從「供給面」進行思考，若思維不改，能源轉型恐陷入無解的迴圈。到底問題怎麼解？

「我們對於光電政策，有明確的設置目標，但達成目標的具體路徑並不清楚。」長年關注災害風險管理、永續環境評估的成功大學水利系教授王筱雯近期接受《遠見》採訪，她指出，台灣西南沿海地帶當初被劃為大面積地面型光電預定地，純粹是空間圖資套疊的結果。

這些土地雖未被「濕地法」劃入保護範圍，又多為廢曬鹽田等閒置地，但仍具生態敏感性，設置過多的光電板，在地知識與資訊未被納入討論，導致「空間不匹配」，最終使得綠色衝突不斷。她認為，台灣有很好的光電設置目標，不但有企圖心，且有相當的機會成功，但在選址、社會參與方面卻缺乏機制，淪為部會各自協商後，提出土地需求來湊齊發電數字。而水庫設置光電板，就反映了這樣的心態。

水庫型光電板，本來就不是最好解方

經濟部與七大光電協會均強調，水庫型光電板只用清水清洗，沒有環境汙染疑慮，但王筱雯仍建議，與其將水庫列為光電板設置的優先地點，以台灣的狀況來說，或許更適合推動屋頂型光電板。她補充，水庫設置光電板不是不可行，但必須經過充分合理的評估，主要是多數台灣水庫目前已身兼多職。

台灣多數水庫同時肩負供水、防洪、觀光與排沙等任務，若再加入發電功能，恐使運作更為複雜。王筱雯認為，政府若要在水庫設置光電板，必須先檢視每座水庫原有的操作規範，並分析設置光電板後，會對原來的功能產生什麼影響，「這部分必須要說的很清楚，但目前幾座有設置光電板的水庫，我還沒看到比較明確的操作規範。」

另外，7月初丹娜絲風災重創南台，十餘萬片光電板受損，凸顯光電板回收機制的重要性。王筱雯指出，隨著極端氣候頻繁，光電板可能難以撐滿原訂15至20年的壽命，提早因應風險已成社會共識，相關回收機制也在討論中，但進展仍稍慢。

過去台灣在談能源轉型，多以「供給」的角度來看，特別是再生能源相比傳統能源，需要的土地空間更多，因此所謂的「供給」，指的就是土地的供給。但王筱雯強調，能源轉型不單只有供給考量，現今的綠色衝突，都是氣候、土地……等電力以外因素，若只想用供給思維來解決現有的綠色衝突，台灣將陷入無解的迴圈，必須從「全資源」面向來思考。

成功大學水利系教授王筱雯。取自臉書@Future Earth Taipei - 國際永續科學推動計畫

再生能源建置不積極，2050淨零將嚴重缺電

因此，她率領的成大團隊，近期公布了「電業整合資源規劃指引」，建議台灣未來的電源開發應分四階段，把社會的多樣性需求、地方層級的實際挑戰……等元素包括在內，來對應國際當前減碳目標、能源轉型與台灣電業面臨的挑戰。

在這份指引中，還將再生能源的建置分為「積極」、「不積極」兩種情況，來推算台灣若想在2050年達成淨零目標，是否會面臨缺電危機。結果顯示，在「積極」情境中，全年缺電風險低，甚至還會有電能過剩的情形，需斷開或降低部分機組輸出或其他因應，避免電網過載而損害設備；但在「不積極」情境中，缺電卻高達385小時，缺電總量達4729百萬度（GWh）。

從電源來看，積極、不積極兩種狀況，光電、風電、地熱，這3項電源的發電容量落差最大，不積極的情境，分別較積極的情境少了20GW（百萬瓩）、15GW、3.2GW。

王筱雯說，公布「電業整合資源規劃指引」，是希望提供一個客觀科學的方法論，來支持各方討論，希望化解能源議題的討論，過去因政治立場、意識形態壁壘分明築起的高牆。例如，要建置更多的再生能源，就必須要付出土地、社會溝通的成本；不想要這麼多再生能源，也可以讓火電或其他電力來源的供給增加，但同樣要付出成本代價。這套方法論不預設發展路徑，而是讓社會理解，走這條路或不走這條路，面臨的後果與風險是什麼。

能源轉型沒有零代價，無論是再生能源、火電或核能，都背負環境、社會與經濟的成本。關鍵不在選哪一種能源，而是社會能否誠實面對取捨，建立透明、理性的討論機制，讓每一度電背後的代價，都被看見、理解。