沒油快去加！中油明起汽、柴油各漲8角及9角

▲台灣中油公司宣布，明（19）日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（圖╱經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家日本、韓國、香港、新加坡。

廣告 廣告

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，去（2025）年台灣中油累計共吸收約64.44億元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普抓馬杜洛掀震撼！「石油沒斷」油價跌 專家：免驚石油衝擊

委內瑞拉遭攻擊 專家點名布蘭特油價拚65美元、金銀銅走揚

貴金屬續成下半月焦點 專家看好避險資金回流、幣市反彈接力