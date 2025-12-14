沒法正常上班課！俄軍大舉攻擊烏克蘭能源設施 逾百萬戶無電可用

即時中心／林耿郁報導

俄羅斯與烏克蘭的戰爭，已經進入第三個冬天；最新消息是俄軍再度朝烏克蘭派出450架無人機、發射30枚飛彈大舉襲擊能源系統，造成烏國多個地區水電全面中斷，超過100萬戶無電可用，民眾生活受到嚴重衝擊。

冬天難過！綜合外媒報導，俄羅斯昨（13）天對烏克蘭發動新一波大規模空襲，打擊目標鎖定能源與工業基礎設施，造成烏國超過100萬戶停電，其中南部港口城市敖德薩（Odesa）與周邊地區災情尤為嚴重。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍在夜間攻勢中，派出超過450架無人機，發射30枚飛彈，攻擊重點集中在烏國能源系統，導致全國至少7個地區「數以千計」家庭斷電，民眾日常生活受到嚴重影響。

烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）指出，第聶伯羅彼得羅夫斯克、基洛沃赫拉德、尼古拉耶夫、敖德薩及切爾尼戈夫等5個州遭到攻擊，至少5人受傷，相關單位正進行滅火與電力修復作業。

烏克蘭總理史維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，這是2022年戰爭爆發以來，對敖德薩規模最大的攻擊之一，當地電力與供水一度中斷，政府已向部分地區緊急運送「非飲用水」；至於可飲水則須另行調派。

俄羅斯國防部證實，成功對烏克蘭能源及軍工設施發動打擊，本次使用包括「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈在內的武器系統。此類飛彈因可在飛行中變換軌跡，攔截難度「極高」。

此外，國際原子能總署（IAEA）表示，位於俄軍控制區的札波羅熱核電廠，因電網受軍事行動打擊，一度失去所有外部供電，但目前已重新獲得電力。

該核電廠雖未運轉，仍需穩定電力以冷卻反應爐，否則恐導致核災事故。

