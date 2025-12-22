沒注意凶嫌逼近！蔣姓櫃哥助同事疏散 後方突遭攻擊負傷

台北市 / 綜合報導

北市隨機攻擊案造成4死11傷，當時兇嫌張文衝進誠品南西百貨攻擊，不少工作人員站在第一線協助疏散顧客，但就有一名蔣姓員工，因此身負重傷；華視新聞獨家訪問到目擊過程的同事，他指出，蔣先生當時因為在幫忙疏散其他櫃位人員，沒注意到兇手已經衝上四樓，持利器從他的後方攻擊，導致他的右胸穿刺傷，所幸緊急開刀治療之後，蔣先生目前情況穩定。

誠品員工(12.19)說：「快點下去，三樓正在疏散中，動作快一點，走。」工作人員著急大喊，因為凶嫌張文，19日闖進百貨襲擊民眾，誠品一名蔣姓員工，協助疏散卻因此身負重傷。

廣告 廣告

蔣姓傷者同事說：「我們有三個人，然後其中一個(蔣姓員工)就還在後面，然後要叫別人，疏散別人這樣，但是他就沒有發現歹徒已經在他後面靠近他，然後他也不知道那個就是歹徒，然後歹徒走到他旁邊之後，就突然拿刀砍下去。」

目擊的同事還原事發經過，當時蔣姓員工因為想幫忙疏散其他櫃位的同事，沒有馬上跟著他們一起逃跑，但這時兇嫌已經衝上四樓從蔣姓員工的背後接近，緊接著就持利器攻擊導致他的右胸因此受傷。

蔣姓傷者同事說：「那時候就聽到說有其他人喊，有人拿刀快跑，然後我就看一下犯人在哪裡，他就穿全身黑，然後拿著一把很長很亮的刀。」同事在自己面前受重傷，百貨員工回憶起事發經過還是心有餘悸，後續這名受傷的蔣姓男子，就被緊急送往醫院治療，和行政院長卓榮泰北市副市長張溫德，也先後前往醫院探視。

卓榮泰也提到蔣先生的傷勢在右邊的胸部，所幸沒有傷及肺部等重要器官，開刀之後他表現得相當正向樂觀，當然家人還是非常擔憂，也希望在醫護人員的積極治療下，為了協助疏散而負傷的蔣先生能早日康復。

原始連結







更多華視新聞報導

騎士遭張文攻擊身亡 親姊手寫信悼念：真希望我替你擋這一切

追捕張文遭質疑無配槍 警所長：2警剛下班仍馳援

北捷攻擊前張文已三度縱火 警未察覺20公升汽油桶？

