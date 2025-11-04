沒注意到就被罰1800元！騎車總得確認「１標誌」超崩潰，警察揭正確做法
台灣交通號誌設計多元，機車左轉規則更是五花八門，不僅讓駕駛人在陌生路段倍感困擾，也成為交通安全的一大隱憂。日前一名男子在網路上抱怨機車左轉規則過於複雜，感嘆每次轉彎都像在「打二戰」般壓力山大，詢問「機車左轉能不能統一規則？」此番言論引發廣大機車族的強烈共鳴，先前高雄市警察局也曾說明機車兩段式左轉的相關規定。
機車待轉規定複雜
一名男網友近日在Dcard發文表示，每次騎車前往不熟悉的地方，特別是在車流密集的台北市要左轉時，彷彿是在賭博。不僅要分辨哪個紅綠燈對應哪個路口，還得同時注意待轉區的指示牌，有時甚至要看最右側路肩是否設有藍色左轉標誌，更麻煩的是，車潮湧現時根本無法放慢速度確認標誌位置，讓他感到無奈：「轉個彎就像在打二戰一樣，壓力山大」。
原PO進一步指出，台灣各地機車左轉規則不太一樣，有些地方強制兩段式左轉，有些卻能直接左轉，導致每到路口都難以判斷，得四處尋找有沒有藍色的待轉牌，甚至還有「左轉靠右」這種令人困惑的設計，讓他直呼「台灣的機車左轉邏輯真的有夠破！」
機車族深有同感
貼文一出，立即引發不少機車族的共鳴，「永遠都在四處找藍色的待轉標誌，路況不熟悉的話，不曉得切換待轉跟直接轉彎的時機點，容易錯過」「待轉牌可能在右邊、左邊、上面、對面，而且有的超小、被樹擋住、晚上太暗很容易沒看到」「真的！超煩！每次綠燈都沒時間看前面有沒有待轉格，能不能要待轉就全部都待轉，不要待轉就全部都不要，一些有、一些沒有是想增加車禍率嗎」。
怎麼判斷要不要兩段式左轉
怎麼知道有沒有兩段式左轉？除了注意有無待轉標誌，有網友分享：「看一下右邊路口有沒有待轉區，沒有的話，八九不離十不用待轉」，另外還有人說：「我每次google地圖都換好幾個路線，找最少左轉的那個，不然每次看到前方路口要左轉都緊張到不行」「可以先右轉過去，然後再找沒有雙黃線的地方迴轉，這樣左轉就會變成直行了」。
高雄市警察局曾指出，「如果沒有『待轉標誌』（藍底牌面），就代表機車可以直接左轉。記得提前靠左或行駛左轉車道，在圓形綠燈時視對向無來車時再行小心左轉，路口即使有劃設待轉區，仍可直接左轉。待轉區主要是提供長輩族群，或近路口時行駛外側車道的機車選擇待轉使用，所以下次機車到路口時，記得沒有待轉標誌就可直接左轉」，如果是無待轉牌、有待轉格，騎士可自行選擇是否待轉。
機車未待轉罰多少
針對未依規定進行兩段式左轉罰款，《道路交通管理處罰條例》第48條規定指出，機車駕駛人若在設有兩段式左轉標誌的路口未依規定兩段式左轉，將面臨新台幣600至1,800元的罰鍰。
▲警察教你如何判斷機車是否需要兩段式左轉。（圖片來源：高雄市政府警察局）
高雄市政府警察局
網址：https://kcpd.kcg.gov.tw/News_Content.aspx?n=301858D950E8FB8E&sms=FC374298B757EFB3&s=BC4BC2C1BACCCC3F
道路交通管理處罰條例
網址：https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0040012
