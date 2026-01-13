沒洗冷氣機=吸毒素！醫揭「3大隱形毒窟」 害腦霧、免疫錯亂

記者鄭玉如／台北報導

體內累積重金屬與黴菌毒素，恐引發慢性疲勞、神經退化等。功能醫學醫師歐瀚文分享生活中3大隱形毒窟，例如冷氣機未定期清洗。（示意圖／PIXABAY）

近日有醫師分享，民眾長期使用塗層受損的保溫杯，導致鉛中毒的案例，對此功能醫學醫師歐瀚文指出，這只是環境毒素的冰山一角，不少人體內除了重金屬，還同時存在「黴菌毒素」，長期累積恐導致慢性疲勞、神經退化等，並分享生活中3大「隱形毒窟」，如未定期清洗冷氣機，黴菌孢子與毒素恐直接進入肺部與血液。

重金屬+黴菌釀毒性加乘！引發免疫錯亂、神經毒性

歐瀚文在臉書粉專指出，診間出現許多久治不癒的慢性疲勞、過敏、神經退化個案，做了常規檢查都顯示正常，但在環境毒素與重金屬評估中卻發現異常，有時體內不只有重金屬，還合併高濃度的「黴菌毒素」，當兩者同時存在，會出現毒性加乘效應。

歐瀚文解釋，毒性加乘效應會「癱瘓粒線體」，阻斷細胞能量產生，讓人怎麼睡都睡不飽；還有「免疫錯亂」，重金屬讓免疫系統過度敏感，黴菌毒素則會抑制免疫功能，導致身體發炎，又容易感染；以及「神經毒性」，它們能穿透血腦屏障，造成腦霧、專注力下降、情緒焦慮。

家中三大隱形毒窟！黴菌、受損鍋具與塑膠裝熱食

歐瀚文分享3大生活「隱形毒窟」，台灣濕度高是黴菌的天堂，室內濕度若長期高於60%，黴菌會在牆體內滋生。另外，「冷氣機內部」若未定期清洗，吹出來的風可能夾帶黴菌孢子與毒素，直接入侵肺部與血液，還有「浴室矽利康、衣櫃後方」，黑色斑點釋放的孢子會產生神經毒素。

再者，建議定期檢視家裡的鍋具，若塗層已有明顯刮痕或受損，最好考慮汰換，因為受損的不沾鍋在高溫下，比較容易釋出「全氟烷化合物（PFAS）」，其為一種「永久性化學物質」，極難排出體外，甚至會干擾甲狀腺、肝臟功能，增加致癌風險。

最後是「塑膠容器」，即使塑膠袋或保鮮盒標榜耐熱，但只要裝入高溫、油脂豐富的食物，仍有溶出塑化劑的風險。這些「環境荷爾蒙」會模擬人體激素，干擾生殖系統與代謝。

免恐慌！3招降低總毒素負載

歐瀚文建議，民眾不必過於恐慌，3招降低「總毒素負載」，家中使用除濕機，將濕度控制在50%至60%，並定期請專人拆洗冷氣機，杜絕黴菌源頭，鍋具盡量選擇優質不鏽鋼或鑄鐵鍋，避免化學塗層，飲食中多攝取十字花科蔬菜（如花椰菜）、大蒜、洋蔥等富含硫化物的食物，有助於肝臟基礎解毒功能。

