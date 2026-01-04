沒派戰機？國防部偵獲中國5軍艦、1公務船擾台 1空飄氣球越海峽中線

即時中心／温芸萱報導

國防部今（4）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（3）日上午6時至今日上午6時，共偵獲中國軍艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。此外，下午還偵獲1枚空飄氣球逾越海峽中線。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍艦5艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

同時昨日下午16時40分還偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於台中西南101浬，高度2.8萬呎，續向東方飄行，並於下午18時消失。

對此，國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





