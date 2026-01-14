沒漁具也出海「捕魚」 中國漁民挾600公斤毒品闖關被攔

孫男等4名中國籍漁民搭柬籍漁船運海洛因大麻等近600公斤毒品，無漁具遭海巡東沙攔獲押回安平，檢方起訴。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署起訴4名中國籍漁民，他們涉嫌搭柬埔寨籍漁船出海運送大批海洛因、大麻、一粒眠及安非他命，這些毒品大約快600公斤，所幸進入台灣海域時，海巡署有警覺，發現這艘漁船沒有漁具，因此讓毒品走私曝光。

起訴書指出，孫男、吳男、李男、侯男都是中國地區漁民，去年8月下旬受一名自稱「代理」的男子僱用，各以人民幣10萬元代價出海接運不詳貨物。檢方認為4人依一般社會經驗可預見貨物可能夾帶毒品等非法物品，仍允諾接運並分擔行為。

其中中國船長孫男，駕柬埔寨籍漁船自柬埔寨西哈努克市出航，隔天在泰國灣指定海域與不詳船舶併靠，待對方將袋裝毒品拋至甲板後，3名船員合力搬入船艙藏放。

去年9月13日下午，當漁船進入台灣東沙海域補給等候轉運時，海巡人員發現漁船形跡可疑、試圖逃避登船檢查，而且這艘漁船不但沒有明顯漁貨，連漁具都沒有，因此當晚就登船檢查，先在甲板發現部分袋裝毒品，隨即押解至安平商港公務碼頭清艙搜查，並查扣衛星電話2支等物。

海巡後續清點查扣海洛因498塊約175公斤、大麻399包淨重約394公斤，另有一粒眠15包及安毒17包。

檢方引用調查局與海巡鑑驗報告，認定扣案貨物含毒品成分，台南地檢署依毒品危害防制條例起訴4人涉運輸第一、二、三級毒品，另涉懲治走私條例私運管制物品進口未遂，主張屬想像競合從一重的運輸第一級毒品罪處斷，全案移請台南地院審理。

