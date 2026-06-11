沒演《逐玉》卻被帶飛爆紅！硬派男星現身台劇成「神秘大反派」 被男模激到：要開始健身了

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何潤東在《男公館》中詮釋神秘大反派。艾瑞克艾斯提供

中國男神張凌赫因在《逐玉》中被虧「粉底液將軍」，意外帶飛何潤東在《楚漢傳奇》霸王項羽上戰場將軍硬漢形象。而他在台劇《男公館》最終回將以神秘大反派身分登場，成為左右結局走向的關鍵人物，成為大結局亮點之一。

談到此次跨刀演出《男公館》的原因，何潤東表示：「Ben哥監製是我在演藝路上很重要的恩人，加上陳奕曾經是我的小師弟加上好朋友，他們的戲，我一定要出一份力。雖然戲份不多但是很有意思。上一次演黑社會是20幾年前的古惑仔。拍這部劇《男公館》的時候和一群身材很好的男生對戲，或許我也該再度開始健身了。」

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何潤東（右）與陳奕曾是同門師兄弟。艾瑞克艾斯提供

李國毅、任容萱點男模！夢回《我的自由年代》

除了何潤東壓軸登場，《男公館》自播出以來也集結豪華黃金客串陣容，成為劇迷津津樂道的亮點之一。其中任容萱突破以往形象，飾演風情萬種的酒家女，並與好友陳奕有多場精彩對手戲；李國毅則與石知田同台飆戲，展現精湛演技與絕佳默契，甚至還有網友戲稱，《我的自由年代》流川和嘉恩13年後一前一後來男公館裡點男模。

客串演員除了溫昇豪、柯叔元、王彩樺、屈中恆老婆、大飛等，再加上黃尚禾、高英軒眾多實力派演員輪番登場，讓《男公館》在每集播出後都引發觀眾討論。為感謝戲迷支持《男公館》的粉絲，劇組也特別準備1000份限量版「男公館感謝卡」回饋粉絲。

《男公館》全劇共10集，除了在Netflix台灣及愛奇藝國際版全球播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV(香港及澳門)、Singtel TV(新加坡)，及每週日晚上在三立都會台播出。

李國毅客串演出《男公館》。艾瑞克艾斯提供

任容萱（右）與陳奕有許多對手戲。艾瑞克艾斯提供



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