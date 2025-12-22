沒煞車！年輕人「撞飛8旬翁」噴10m遠 送醫搶救仍不治
苗栗縣竹南鎮光復路與自強街口，今（22日）清晨發生死亡車禍，85歲陳姓老翁行走於斑馬線上時，遭21歲何姓男子駕駛轎車高速撞擊，老翁當場彈飛10多公尺、失去生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。
老翁晨運遭撞飛，送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝畫面，下同）
竹南警分局於清晨5時41分許獲報趕抵現場，發現肇事轎車前擋風玻璃碎裂出一個大洞，引擎蓋也凹陷變形，現場一片狼藉。
監視器畫面顯示，當時路口為閃燈號誌，陳姓老翁疑似外出晨運，正行走於行人穿越道上，走到一半時，一輛黑色轎車高速疾駛而來，猛烈撞擊導致陳翁騰空飛起1層樓高，重摔在10多公尺外的馬路上，送醫搶救後宣告不治身亡。
警方調查，何男為新竹人，當時車上另載有2名友人，一車三人欲前往苗栗找朋友。何男供稱，事發時是因路口視線昏暗，沒看到老翁才釀成悲劇。經警方實施酒測，何男沒有酒駕情形，也初步排除毒駕因素，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
竹南分局提醒，汽機車駕駛人行經路口及行人穿越道時，應減速慢行、提高警覺，駕駛人務必注意前方行人動態，行人亦應遵守交通號誌，共同維護道路交通安全。
