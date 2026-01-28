沒照片也有5男搶約！馨儀化身「人間獵豹」相親 遭青峰吐槽可組「獵豹女團」

蘇打綠推團綜《6人行不行》，馨儀挑戰相親任務，被笑說拍戀綜福利超好。董孟航攝

蘇打綠於今（28）日在台舉行團體綜藝《6人行不行》發布會，現場卻發生意外插曲。成員馨儀在記者會開始不久後，突然身體不適緊急衝到場外嘔吐，休息約10多分鐘才重新歸隊。由於馨儀剛結束團綜裡的戀愛實境單元拍攝，嘔吐時機點過於敏感，引發全場媒體猜測是否「有喜了？」

絕非懷上第3胎！馨儀澄清嘔吐真相 陪玩小孩直呼「累死我了」

對此馨儀無奈笑說，純粹是因為近期孩子放假，她陪著小孩四處玩耍，沒想到體力完全被「操壞了。」小威也補充最近放寒假爸媽更忙，有時候團員會把小孩集中在某一個團員家裡玩耍，阿福笑說：「最喜歡丟去小威家裡，他家最遠，逃都逃不了！」

面對外界質疑是否「孕吐？」馨儀一臉無奈澄清：「放心真的沒有！」更幽默強調等等去看醫生，「絕對不是掛婦產科」，大力粉碎懷孕傳聞。

蘇打綠推出團綜節目《戀愛行不行》。董孟航攝

團綜相親5男！馨儀化身「人間獵豹」 青峰笑組獵豹女團

在《6人行不行》的節目中，馨儀挑戰了前所未有的「1打5」相親戲碼，劇組特地從交友網站邀來5位男性參與拍攝。馨儀回憶起這段經歷，笑稱感覺非常新鮮，她隱瞞真實身分，連照片都沒提供，還是有5名男性前來相親。

馨儀坦言，要開話題聊天時真的「好難好尷尬」，甚至一度演變成5位男生自己在聯誼。被問到有沒有一對一單獨聊天？青峰在旁狂吐槽，「她是人間獵豹耶，整個草原都是她的狩獵範圍，哪會一根根草看！」

眾團員甚至笑說，可以在大安森林公園幫馨儀舉辦「相親面試大會」徵選，更開玩笑提議要馨儀與好姊妹組成「獵豹女團」來錄製第二季。至於大家最關心的相親後續，馨儀語帶保留地賣關子說：「不告訴你。」留給外界無限想像空間。《6人行不行》將於 2 月 27 日起在遠傳 friDay 影音獨家首播，每週五、六各更新一集，後續也將於 TVBS 播出。



