沒營業遭硬闖留1星負評 老闆高EQ回：我都沒生氣，你也別氣

高雄一間人氣麵店日前遭顧客抱怨，電話訂位未果，隔天到店時「大門可進卻無人招呼，廚房也不見熱氣，到底開不開店？」顧客爆氣留下一星負評。老闆無奈解釋，當天因同仁過世，全體員工前往參加喪禮，店家已在粉專公告暫停營業，但Google營業時間無法即時更改，返店後更發現大門遭人擅自打開。

老闆高EQ回覆，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」該回應曝光後，不少網友給予五星評價聲援，也有人建議店家張貼更明確公告。

廣告 廣告

老闆解釋當天全體員工前往參加喪禮並未營業。圖／台視新聞製圖

民眾認為，該顧客有點小題大作，雖然沒貼公告的確是店家的疏忽，但情有可原。也有民眾指出，一星負評會影響店家的總評分，並表示，沒營業還「闖空門」進去很不禮貌。

※善待他人，尊重彼此

高雄／王晨瀧、蔡宛儒 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

求愛不成！保全性侵女實習生 賣場連帶判賠300萬

高雄「金芭黎舞廳」租約到期熄燈！ 熬過疫情「護國舞小姐」獲讚

包商私自入槽釀工安意外 台塑重訊：林園廠遭令局部停工