沒牽繩代價大！彰化黑狗衝出嚇人「害骨折」 飼主判拘役50天

記者陳佳鈴／彰化報導

雖未咬人但嚇壞路過的遛狗民眾，導致對方在防禦時重心不穩撞牆骨折，飼主被判拘役50日。（示意圖／資料照）

毛小孩沒看管好，飼主恐面臨牢獄之災！彰化李姓女子養的黑狗去年突衝出家門，雖未咬人但嚇壞路過的遛狗民眾，導致對方在防禦時重心不穩撞牆骨折。彰化地院認定李女未妥善管束犬隻，依過失傷害罪判處拘役 50 日。

判決指出，李女的黑狗當時快速衝向正牽著白狗散步的林男。林男受驚後反射性揮動手中掃把防禦，因大動作揮擊導致手肘猛力撞擊圍牆，造成左肘挫傷及鎖骨移位性再骨折。李女辯稱「黑狗只是想玩」且骨折與狗無關，但法官調閱監視器認為，黑狗衝刺速度極快，林男的防禦行為屬合理避險，飼主未適當約束應負全責。

另一宗案件則是許姓飼主解開土狗鎖鏈，導致狗兒衝出咬傷外送員腿部。許男雖承諾賠償 1 萬元，卻多次拖延且最終僅付 5000 元。法官認為其犯後態度不佳，依過失傷害罪判罰 1 萬 5,000 元，罰款金額更勝當初和解金。

