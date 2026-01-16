沒男友沒愛愛...護理系女大生肛門長菜花崩潰 醫揪兇手竟是「這設施」

護理系女大生肛門長菜花崩潰，表示自己沒交男友，也沒有性經驗，不解為何會染性病。（示意圖，Shutterstock／達志）

就算沒有性行為，也有機率染上菜花！一名女大生因肛門長出突起物，就醫檢查後發現竟是菜花，當場崩潰，澄清自己根本沒有性經驗，不知道為何會染上性病，醫師問診後，終於揪出藏在細節裡的兇手。

家醫科醫師柳朋馳在《健康e起聊》節目中分享自己經手過的病例，這名20歲的護理系女大生旅遊返台，洗澡時摸到肛門口長出突起物，到一般診所就醫，醫師聽完描述就斷定是痔瘡，開藥膏治療，然而擦了2周後卻毫無效果，女大生覺得不太對勁，轉診到內科尋求柳朋馳診治，這才查出竟是菜花。

但女大生當場崩潰，強調自己根本沒有性經驗，連男友都沒交，怎麼可能會染上性病。柳朋馳詢問女大生過去一段時間內的足跡，得知對方從泰國旅遊回來，期間跑去當地按摩店洗三溫暖，研判就是當時使用設施時染上病灶。

柳朋馳解釋，HPV病毒除了性交傳染外，也能透過間接接觸傳染，且潛伏期可長達數個月，因此直到返台後2個多月，肛門處的突起物才逐漸變大。柳朋馳補充，HPV病毒非常狡猾，許多公共環境如泡湯、澡堂、小板凳或潮濕的地板、公用拖鞋，只要有傷口就會成為病毒入侵途徑，且難以根治，抵抗力若下降就有機會復發，因此應養成接觸公共設施後立刻洗手的習慣，才能降低復發機率。

