沒病卻總是累？「7種習慣」恐養出癌症：醫師揭6招保命法必學

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看似無害的習慣，也可能害身體長期處於「低度慢性發炎」狀態！醫師示警熬夜、久坐、愛喝飲料這些習以為常的舉動，都可能誘發慢性發炎，進一步提高心血管疾病、失智症及部分癌症的風險！

日常習慣恐養出致命癌症

營養功能醫學醫師劉博仁長期推廣透過營養處方、抗發炎飲食及生活型態調整，協助民眾維持健康，也幫助癌症患者降低治療副作用與提升生活品質。



此次他透過粉專發文指出，發炎不一定是壞事：「怕的是低度慢性發炎」。一般人熟悉的紅、腫、熱、痛屬於急性發炎反應，是免疫系統保護身體的重要機制，但「低度慢性發炎」卻沒有明顯症狀，往往在不知不覺中持續危害健康。慢性發炎被認為與多項疾病密切相關，包括：心血管疾病、糖尿病與代謝症候群、肥胖症、失智症與神經退化疾病、自體免疫疾病、過敏疾病、部分癌症的發生與進展。由於症狀不明顯，許多人直到罹患高血壓、糖尿病或其他慢性疾病時，才驚覺問題已累積多年。

7大地雷習慣助長發炎，你中幾項？

劉博仁醫師點名「7種地雷習慣」都可能增加身體發炎反應，包括：

高糖飲食：血糖大幅波動會直接促進發炎因子產 長期熬夜：睡眠不足過度仰賴咖啡提神，導致壓力荷爾蒙與免疫系統失調。 壓力過大：長期焦慮緊張，同樣會造成系統失調。 久坐不動：一天坐超過8小時。

醫師曝「7大地雷習慣」助長身體發炎恐默默養出癌症，你中了幾項？圖片來源：示意圖／pexels 抽菸、過量飲酒：造成氧化壓力上升。 腸道菌相失衡：腸道被稱為人體免疫系統重要防線，與全身發炎程度息息相關。 肥胖：過多內臟脂肪會持續分泌發炎激素，腰圍過粗，本身就是一種慢性發炎狀態。

6招保命抗發炎

劉博仁醫師也強調，慢性發炎往往是一場長期累積的過程。許多疾病並非一夕之間形成，而是多年不良生活習慣逐漸堆積的結果，提醒大家「6招保命抗發炎」，從日常養生就能開始，降低發炎從今天做起：

多吃天然原型食物：增加蔬菜、菇類、海藻、豆類及適量水果攝取，豐富植化素有助於調節發炎反應。 補充Omega-3脂肪酸：鯖魚、秋刀魚、鮭魚及沙丁魚等深海魚類，富含Omega-3脂肪酸，有助於維持身體健康平衡。 減少精製糖與加工食品：少喝含糖飲料，避免油炸食品及超加工食品，是降低慢性發炎最直接的方法之一。 養成規律運動習慣：每週至少進行150分鐘中等強度運動，例如快走、超慢跑、游泳或騎自行車。運動不僅有助控制體重，更能降低體內發炎指數。 確保充足睡眠：每天維持7至8小時優質睡眠，讓身體有足夠時間進行修復與調節。 學會釋放壓力：透過靜坐、冥想、深呼吸、書法、繪畫或音樂等活動舒緩壓力，有助於降低壓力荷爾蒙對身體造成的負擔。

真正有效養生之道，並非在疾病發生後才補救，而是從每天的飲食選擇、睡眠品質、運動習慣及情緒管理做起，持續降低身體發炎負擔，才能為健康打下穩固基礎。

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