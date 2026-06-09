沒病卻總是累？「7種習慣」恐養出癌症：醫師揭6招保命法必學
看似無害的習慣，也可能害身體長期處於「低度慢性發炎」狀態！醫師示警熬夜、久坐、愛喝飲料這些習以為常的舉動，都可能誘發慢性發炎，進一步提高心血管疾病、失智症及部分癌症的風險！
日常習慣恐養出致命癌症
營養功能醫學醫師劉博仁長期推廣透過營養處方、抗發炎飲食及生活型態調整，協助民眾維持健康，也幫助癌症患者降低治療副作用與提升生活品質。
此次他透過粉專發文指出，發炎不一定是壞事：「怕的是低度慢性發炎」。一般人熟悉的紅、腫、熱、痛屬於急性發炎反應，是免疫系統保護身體的重要機制，但「低度慢性發炎」卻沒有明顯症狀，往往在不知不覺中持續危害健康。慢性發炎被認為與多項疾病密切相關，包括：心血管疾病、糖尿病與代謝症候群、肥胖症、失智症與神經退化疾病、自體免疫疾病、過敏疾病、部分癌症的發生與進展。由於症狀不明顯，許多人直到罹患高血壓、糖尿病或其他慢性疾病時，才驚覺問題已累積多年。
7大地雷習慣助長發炎，你中幾項？
劉博仁醫師點名「7種地雷習慣」都可能增加身體發炎反應，包括：
高糖飲食：血糖大幅波動會直接促進發炎因子產
長期熬夜：睡眠不足過度仰賴咖啡提神，導致壓力荷爾蒙與免疫系統失調。
壓力過大：長期焦慮緊張，同樣會造成系統失調。
久坐不動：一天坐超過8小時。
抽菸、過量飲酒：造成氧化壓力上升。
腸道菌相失衡：腸道被稱為人體免疫系統重要防線，與全身發炎程度息息相關。
肥胖：過多內臟脂肪會持續分泌發炎激素，腰圍過粗，本身就是一種慢性發炎狀態。
6招保命抗發炎
劉博仁醫師也強調，慢性發炎往往是一場長期累積的過程。許多疾病並非一夕之間形成，而是多年不良生活習慣逐漸堆積的結果，提醒大家「6招保命抗發炎」，從日常養生就能開始，降低發炎從今天做起：
多吃天然原型食物：增加蔬菜、菇類、海藻、豆類及適量水果攝取，豐富植化素有助於調節發炎反應。
補充Omega-3脂肪酸：鯖魚、秋刀魚、鮭魚及沙丁魚等深海魚類，富含Omega-3脂肪酸，有助於維持身體健康平衡。
減少精製糖與加工食品：少喝含糖飲料，避免油炸食品及超加工食品，是降低慢性發炎最直接的方法之一。
養成規律運動習慣：每週至少進行150分鐘中等強度運動，例如快走、超慢跑、游泳或騎自行車。運動不僅有助控制體重，更能降低體內發炎指數。
確保充足睡眠：每天維持7至8小時優質睡眠，讓身體有足夠時間進行修復與調節。
學會釋放壓力：透過靜坐、冥想、深呼吸、書法、繪畫或音樂等活動舒緩壓力，有助於降低壓力荷爾蒙對身體造成的負擔。
真正有效養生之道，並非在疾病發生後才補救，而是從每天的飲食選擇、睡眠品質、運動習慣及情緒管理做起，持續降低身體發炎負擔，才能為健康打下穩固基礎。
更多造咖報導
傅子純驟逝「急性血癌」奪命！醫師揭避開4大NG習慣、6招保命關鍵
不抽菸也中招？台灣女性「癌王」暴增！研究揭：恐是吃進來的
其他人也在看
恐默默養出癌症！醫曝「7常見習慣」害發炎：往往沒症狀
現代人工作忙碌，小心一些習慣也可能養出病！營養功能醫學醫師劉博仁表示，平時愛喝含糖飲料、長期熬夜、久坐、肥胖等，都容易讓身體處於低度慢性發炎狀態，可能增加心血管、失智及部分癌症的風險。
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
不是含糖飲！研究曝「日喝一杯這飲品」增10種癌症風險、還肝硬化
健康資訊普及，含糖飲料的危害為人熟悉，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，有843篇研究證實，每天一杯酒會提高10種癌症風險，且增加肝硬化、慢性肝病、胰臟癌、下呼吸道感染和結核病的發生機率。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老
想要抗老化、避免失智先換掉油！日本研究指出，現代人飲食最大危機就是「Omega-6脂肪酸」，而坊間常見的大豆油、沙拉油都是屬於Omega-6系列，食安專家韋恩引用該研究報告，提醒大家將易導致身體慢性發炎的大豆油，換成初榨橄欖油，有助於降低發炎反應並延緩老化。
沈玉琳血癌康復回歸！外景錄影禁菸區3度抽菸 本人回應：會注意改進
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導主持人沈玉琳去年因罹患血癌住院治療，暫停工作近8個月的時間，直到近期才回歸螢光幕前開始工作，而他還與好兄弟潘若迪等人...
末期癌王腫瘤全消失！老翁買壽衣奇蹟續命 醫盼新藥納一線
一名70歲老翁罹患末期黑色素癌，原已準備後事，卻因「免疫檢查點抑制劑」治療奇蹟存活10年。黑色素癌惡性度高且化療效果有限，而免疫療法能喚醒免疫系統精準抗癌，已成國際首線治療標準。然而台灣健保目前僅列為二線給付，導致病患恐錯失救命時機。醫界呼籲政府應善用「百億癌症新藥基金」，加速將實證有效的免疫新藥納入健保一線給付，讓更多癌友獲得重生的機會，補足新藥健保空窗期。
半夜小腿抽筋、頻尿竟「罹腎衰竭第四期」 醫師示警5睡眠症狀
白天拚勁十足，晚上躺在床上卻被身體小毛病折磨得無法入眠？許多民眾常將小腿夜間抽筋、頻尿歸咎於初老症狀或過度疲勞，然而台灣腎臟專科醫師洪永祥示警，這些睡眠期間出現的異狀，極可能是腎臟瘋狂發出的「求救訊號」。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。（記者：簡浩正）
別再抓了！哈佛專家揭止癢妙招 改用「這動作」直接中斷癢覺
近日天氣漸轉夏日高溫，蚊蟲也開始逐漸變多，自然被叮得發癢也是夏季的日常。一名受過哈佛大學醫學訓練的專家分享一個止癢妙招，強調不要去抓，改用揉的能有效止癢，引起網友的熱烈回應。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
血壓140不想吃藥？醫曝3個月降到125的關鍵：每天吃對這種飲食
許多剛出現初期高血壓的民眾，雖然已經知道數字偏高，卻往往第一時間抗拒藥物治療，希望能靠自然方式改善。營養功能醫學醫師劉博仁指出，這類族群如果願意及早調整生活型態，其實有機會把血壓往回拉，他最常建議的就是「得舒飲食（DASH Diet）」。
台灣首次調查：近5成民眾會打鼾 逾8成睡眠呼吸中止症不願就醫
打鼾可能是大腦缺氧求救，不可輕忽！台灣睡眠醫學學會今天發表台灣首次睡眠呼吸中止症調查研究結果，數據顯示全台有49.6%民眾會打鼾，但有逾8成不願意接受進一步睡眠檢查，而且有14%民眾曾在開車或騎車時感到非常想睡或差點睡著，甚至等紅燈就忍不住睡著。顯見睡眠問題及缺氧造成的睡眠呼吸中止症已成為嚴重的健康與公共安全隱憂。