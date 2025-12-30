沒病、沒不舒服卻猝死？ 醫揭「陰險真相」：一瞬間就倒下了

56歲的徐先生，有10年以上的抽菸史、飲食習慣也偏愛吃重鹹；前兩年剛升上公司高階主管，工作忙碌的他可說是幾乎不運動，這也明顯反映在他的體型上，BMI數值32（中度肥胖）、腰圍為102公分，也超過標準值（男性標準腰圍應≦90公分）。近期，太太安排他到醫院健康檢查，當日健檢結果隨即出爐，血壓、血脂及血糖均有偏高現象，並且已處於糖尿病前期。

除此之外，心血管健康狀態更是讓徐先生感到震驚！透過冠狀動脈鈣化分析(CAC)為143，表示中度冠狀動脈血管鈣化及冠心症風險。他表示其實沒有感覺任何不適症狀，若沒有健康檢查，自己完全不知心血管已出現嚴重問題。

心血管發生異常 初期症狀不明顯

健康管理醫院錢政平副院長說明，心血管在開始發生異常變化時，通常都是沒有症狀，時間一久，等到進展到嚴重時，發生急性心肌梗塞，才會開始出現急性胸痛、冒冷汗、暈眩、嘔吐等症狀，而心肌梗塞發生時總是又急又快，甚至會引起休克或死亡。這也是為何常聽到，周遭親友若是因突發心肌梗塞死亡，明明在生前看起來好好的，也沒有什麼明顯不健康狀態，怎麼突然說走就走，讓人措手不及。

日常這樣做 避免心血管疾病措手不及

錢政平指出，預防心血管疾病，「時間」是最重要的關鍵，不只是在急症發作時必須分秒必爭送醫搶救，最好的辦法是在日常生活中保持健康飲食，適量多次飲水、規律運動、遠離菸酒、定期健檢，做好自主健康管理。尤其是做好定期健康檢查，才能更確實幫助心血管維持在健康狀態預留更多一點時間。建議成人應每年都需為自己安排至少一次的測量血壓及血液檢查，以便掌控三高狀態。

