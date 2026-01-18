沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期

【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰表示，肺癌已連續43年高居國人癌症死因第1名，吸菸仍是最大風險因子，但臨床上也不乏不吸菸卻罹癌的案例，可能與二手菸、空氣污染、工作環境、肺部疾病或家族史有關。由於早期肺癌幾乎沒有症狀，多數人直到咳嗽、咳血或呼吸不順時才就醫，往往已是中晚期。

洪嘉聰指出，過去多以胸部X光篩檢，但因為是平面影像，小病灶不易看清；一般電腦斷層解析度高，卻不適合長期或大規模檢查。LDCT則以較低輻射量，多角度掃描肺部，能更早發現微小結節。研究顯示，胸部X光僅約7%會發現異常，LDCT則可提升至約23%~24%，大幅增加早期肺癌被揪出的機會。

一旦能早期發現，治療效果明顯提升。洪嘉聰說，目前多採單孔胸腔鏡微創手術，傷口僅2至3公分，恢復快、疼痛低；若是高齡或肺功能較差者，也可評估冷凍消融治療。只要在早期接受治療，5年存活率可達9成。醫師提醒，符合資格的民眾應把握2年1次LDCT公費篩檢，早一步檢查，就多一分保命機會。

LDCT檢查顯示，陳小姐右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節。台北慈濟醫院提供

台北慈濟醫院洪嘉聰醫師。台北慈濟醫院提供

