沒症狀也要檢查！AI大腸鏡揪出癌前息肉，這年齡可免費篩檢
很多人以為沒有腹痛、血便，自己就與大腸癌完全無關。其實，許多大腸癌患者，初期幾乎沒有什麼症狀，等到身體明顯不適，往往已錯過黃金治療期。亞東醫院提醒，定期檢查才是預防大腸癌的關鍵，而他們提供的免費糞便潛血檢查就是一個簡單又有效的第一步。
像是54歲的林先生，平時生活規律，沒有任何腸胃症狀，也從未出現腹痛或血便，但在例行檢查中，意外發現腸道內，有一顆肉眼幾乎看不到的扁平型息肉，幸好亞東醫院透過AI大腸鏡影像輔助系統發現並切除，最終證實是癌前病變。林先生才知道沒症狀不代表沒風險，紛紛提醒周遭親朋好友關心腸胃健康。
亞東醫院的AI系統透過即時影像分析，結合深度學習演算法，高達95%的辨識準確率，像是幫醫師多加一雙細心的眼睛，把傳統內視鏡容易漏掉的小病灶揪出來。除了科技加持，醫院也提供無痛大腸鏡，搭配專業麻醉與監測，大幅降低不適感，讓更多人願意跨出篩檢的第一步。
醫院甚至提免費篩檢，只要是45到74歲的民眾，以及40到44歲有家族史的人，都可先做每兩年一次的糞便潛血檢查。如果需要進一步檢查，也能透過醫院綠色通道快速安排大腸鏡，確保健康不被耽誤。
