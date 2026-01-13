沒症狀卻可能突然致命？醫提醒天冷時1處爆裂風險增

生活中心／杜子心報導



天氣一轉冷，不少人只注意保暖，卻忽略潛藏在血管裡的風險。聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁提醒，很多人其實不知道自己有動脈瘤，而天冷正是動脈瘤最危險的時候。臨床觀察發現，氣溫下降時，動脈瘤破裂的案例明顯增加，原因就在於血管遇冷會收縮，血流速度變快，對原本就脆弱的血管壁形成更大壓力，陳啟仁指出「動脈瘤真的很怕冷」，天氣越冷，風險越高。





天冷血管急速收縮易釀「動脈瘤」爆裂 醫示警：1/3恐當場死亡

陳啟仁建議，45歲以上或有家族病史的民眾，至少要做一次頭頸部核磁共振檢查。（圖／翻攝自陳啟仁臉書）





根據醫學研究，動脈瘤在一般族群的發生率約4%到7%，其中有2到3成的人身上不只一顆。陳啟仁指出，抽菸、女性與年齡是重要風險因素，抽菸者出現多顆動脈瘤的機率是一般人的2.1倍，女性則約1.6倍。更麻煩的是，動脈瘤在破裂前幾乎沒有明顯症狀，一旦出血，約三分之一的人會當場死亡，三分之一可恢復出院，另外三分之一則可能留下癱瘓等後遺症，多數患者在破裂當下會直接昏迷。因此他建議，45歲以上或有家族病史的民眾，至少要做一次頭頸部核磁共振檢查。

陳啟仁指出天冷血管會收縮，血流速度變快，對脆弱的血管壁形成更大壓力。（圖／翻攝自陳啟仁臉書）





陳啟仁也分享近期急診處理的真實案例，一名患者因動脈瘤破裂送醫，出血衝力甚至穿破第三腦室底板，導致腦室積血與水腦。檢查發現，是一顆7毫米的基底動脈頂端動脈瘤破裂，加上近端血管狹窄，讓血流速度進一步升高，更容易把血管壁沖破。動脈瘤本身並不是腫瘤，而是血管膨出，多與動脈硬化有關，而高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸與遺傳都是關鍵因素。陳啟仁再次提醒，天冷時一定要做好保暖，尤其頭部與頸部要戴帽子、圍巾，別讓血管在低溫下承受過大壓力。







