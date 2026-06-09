沒症狀卻在生病！醫揭「癌症、失智症幕後推手」：很多人早已中招
不少人聽到「發炎」就聯想到身體出狀況，不過營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，發炎其實不一定是壞事，真正需要警惕的是長期存在卻不易察覺的「低度慢性發炎」，它可能在無聲無息中傷害身體，並與多種慢性疾病息息相關。
急性發炎是身體自我修復機制
劉博仁表示，發炎（Inflammation）有四大經典表現，包括紅、腫、熱、痛。當人體遭受感染、受傷或外界刺激時，免疫系統會啟動防禦機制，透過血管擴張及白血球聚集來修復受損組織，因此出現紅腫熱痛等現象。
他指出，急性發炎其實是身體保護自己的正常反應，例如跌倒擦傷、感冒發燒、蚊蟲叮咬，甚至運動後的肌肉痠痛，都是身體進行修復的過程。
長期累積恐引發疾病
相較於急性發炎症狀明顯，低度慢性發炎往往不易察覺。劉博仁形容，慢性發炎就像「小火慢燉」一般，日復一日侵蝕健康，即使沒有紅腫熱痛等典型症狀，也可能持續造成傷害。
他表示，許多研究已發現，慢性發炎與心血管疾病、糖尿病、代謝症候群、肥胖、失智症、神經退化疾病、自體免疫疾病、過敏疾病，以及部分癌症的發生與進展有密切關聯。
因此，功能醫學強調的重點並非單純壓制症狀，而是找出導致慢性發炎的根本原因，從源頭改善健康問題。
高糖飲食、熬夜與壓力都可能提高壓力
劉博仁指出，現代人常見的生活習慣，正是慢性發炎的重要推手。他提到，高糖飲食如含糖飲料、甜點及精製糕餅，容易造成血糖劇烈波動，進一步促進發炎因子生成；長期熬夜與睡眠不足則會增加發炎激素及壓力荷爾蒙分泌。
此外，久坐不動、長期處於焦慮緊張狀態、抽菸、過量飲酒，以及肥胖尤其是腹部肥胖，也都可能讓身體長時間處於發炎狀態。劉博仁特別提醒，內臟脂肪不只是儲存能量的組織，過多時還會持續分泌發炎物質，因此腰圍過粗本身就可能是一種慢性發炎警訊。
他也提到，腸道菌相失衡同樣不可忽視，便祕、腹脹、長期飲食不均衡等問題，都可能增加發炎物質進入血液循環的機會，因此腸道常被稱為免疫系統的第一道防線。
抗發炎從飲食與作息開始
針對如何降低慢性發炎風險，劉博仁建議從日常生活做起。他表示，多攝取天然原型食物，包括各色蔬菜、菇類、海藻類、豆類及適量水果，有助於補充植物中的植化素，降低體內發炎反應。同時也可增加富含Omega-3脂肪酸的魚類攝取，例如鯖魚、鮭魚、秋刀魚及沙丁魚，幫助調節發炎機制。
此外，減少精製糖、含糖飲料、油炸食品及超加工食品的攝取，也是最直接有效的抗發炎方式之一。
在生活習慣方面，他建議每週至少進行150分鐘中等強度運動，如快走、超慢跑、游泳或騎自行車，並維持每晚7至8小時的高品質睡眠。劉博仁更直言：「運動是最便宜的抗發炎藥。」
身體發炎有時來自心理壓力
除了飲食與運動，情緒管理同樣重要。劉博仁表示，靜坐、禪修、深呼吸、書法、繪畫及音樂等活動，都有助於降低壓力荷爾蒙。
他分享，自己在繁忙的門診與寫作工作之餘，也會透過書法、油畫及吹奏薩克斯風來放鬆心情，因為「身體的發炎，有時來自心裡的壓力」。
劉博仁提醒，許多人誤以為沒有明顯不適就代表健康，但慢性發炎往往潛伏多年，等到高血壓、糖尿病、癌症、失智症或自體免疫疾病出現時，身體可能早已累積長期傷害。
他強調，養生不是等到生病才開始，而是透過每天的飲食、睡眠、運動與情緒管理，逐步降低身體發炎負擔。他也呼籲民眾養成多吃蔬菜、多運動、睡好覺及保持好心情的習慣，藉此降低未來罹患癌症、心血管疾病、自體免疫疾病及退化性疾病的風險，讓健康陪伴人生更長久。
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