沒症狀！看到海報「順便做一下」她檢出乳癌 當志工樂分享
沒有症狀！64歲的張麗華女士3年前原本是到醫院骨科看診，無意間瞥見醫院牆面的「五癌免費篩檢」海報，動念「順便做一下」，結果揪出早期乳癌並治癒，現在她回到醫院擔任志工，用親身經歷鼓勵更多人篩檢，傳遞善念。
每篩一癌得100元 賺禮券也賺健康
「如果那天沒看到那張海報，或許我現在不會站在這裡！」張麗華女士3年前在衛福部彰化醫院骨科看診，無意間瞥見醫院牆面的「五癌免費篩檢」海報，每篩一癌就有100元禮券可拿，當下即動念「好啊，來做一下」，於是接受乳房X光攝影檢查，不料這個動作竟讓沒症狀的她揪出早期乳癌。
乳房攝影檢出異常 確診1公分大原位癌
放射腫瘤科主任吳俊玠表示，當時張麗華經乳房攝影發現其左乳有異常鈣化點，進一步接受乳房超音波與切片檢查後，確診為1公分大的原位癌，屬於乳癌第0期。之後她接受乳房保留手術、放射線及荷爾蒙治療，3年來定期追蹤，未見復發跡象，顯示早期篩檢的關鍵價值。
確診前無任何症狀 也沒想過自己會罹癌
張麗華說，她在確診前沒有任何症狀，也從未想過會罹患癌症，她很感謝那張海報和自己當下一念，走向預防保健櫃台詢問，「沒想到救了自己一命」。現在她回到醫院當志工，除了協助民眾就醫，也積極推廣癌症篩檢的重要性，盼藉一己之力幫助更多人像她一樣，早期發現、治療。
0期乳癌存活率達97.7％ 定期檢查很重要
吳俊玠表示，根據國民健康署統計，乳癌20年來高居台灣女性癌症發生率第一位，且有年輕化趨勢。乳癌5年存活率與發現時期密切相關，第0期存活率達97.7％，第1期95.7％、第2期89.1％、第3期72.3％，而第4期僅剩25.7％。因此定期檢查、及早發現，能大幅提高治癒率與生活品質，並有機會進行乳房保留手術。
彰化縣民每一癌篩領100 最多可領600元
彰化縣衛生局副局長蕭惠玲表示，凡符合癌篩資格的彰化縣民，每完成一項篩檢即可領取100元禮券，做越多領越多，最多可領600元，呼籲民眾不要放棄自己的健康權益，踴躍參加癌篩。
◎ 圖片來源／衛福部彰化醫院提供
◎ 資料來源／吳俊玠醫師．張麗華女士．蕭惠玲副局長
《正是時候讀莊子》台大教授蔡璧名逝，子宮頸癌復發嗎？洋蔥、木瓜、綠茶防癌復發
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才發現4.7公分腫瘤 全靠1症狀救他一命
乳癌新型標靶藥10/1起健保擴大給付 每年700患者年省百萬元
