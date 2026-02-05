沒痛風就不用管尿酸高？它其實是代謝出問題的「第一顆警示燈」

以前一提到尿酸，大家腦中浮現的，往往是腳趾紅腫、關節痛、走路卡卡的痛風畫面。但在門診裡，台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘指出，現在一看到尿酸偏高，反而會先想到另一件事，胰島素阻抗、脂肪肝，還有整個代謝系統是不是已經開始失衡了。不少人會說：「我又沒有痛風，尿酸高一點應該沒差吧？」

張家銘說，越來越多研究發現，尿酸早就不只是痛風的配角，而是代謝異常最早亮起的一顆紅燈。

為什麼尿酸常常比血糖、體重更早出問題？

臨床上很常看到血糖還在正常範圍、體重看起來也不算胖，但尿酸卻已經悄悄往上升。尿酸是身體在分解細胞、更新組織時留下的代謝產物。偏偏人類天生少了一種叫「尿酸酶」的酵素，沒辦法像其他動物一樣把尿酸繼續分解，只能仰賴腎臟和腸道慢慢排出。

張家銘要強調的是，大約七成尿酸靠腎臟排除，三成走腸道，任何影響代謝的生活型態，都會讓尿酸更容易「卡在體內」。

高糖飲食、少動 尿酸越來越難排

過去談尿酸，大家多半只想到「少吃高普林食物」。但現在從代謝研究來看，真正影響更大的，其實是整體生活型態。

長期攝取精製糖

含糖飲料、果汁、酒精喝得多

活動量少、體脂肪偏高

這些條件，都會讓尿酸更容易堆積。更關鍵的是胰島素本身就會讓腎臟把尿酸「回收得更多」。也就是只要一個人開始出現胰島素阻抗，尿酸反而會變得更難排掉，數字自然一路往上。這其實是一個典型的代謝惡性循環，尿酸升高胰島素更沒力，尿酸更難排，代謝持續失衡。

尿酸會「直接」拖垮胰島素

2026 年發表在《Endocrinology, Diabetes & Metabolism》的研究，尿酸影響胰島素，不只是統計上的相關，而是真的發生在細胞裡。

一、自由基干擾訊號傳遞

尿酸生成過程會產生大量自由基，會干擾胰島素訊號，就像手機訊號變差一樣，胰島素一直在傳訊，細胞卻接收得斷斷續續。

二、血管功能變差

尿酸會讓一氧化氮減少，血管不容易放鬆，微血管循環變差，肌肉拿不到足夠血流，胰島素和葡萄糖自然送不進去，血糖只好留在血液裡。這種狀態，醫學上稱為血管型胰島素阻抗。

三、低度慢性發炎

尿酸會讓身體長期處在「不痛不癢、但一直在發炎」的狀態，慢慢削弱胰島素訊號，讓細胞越來越不想理它。

四、粒線體受影響，脂肪開始堆

尿酸還會干擾粒線體的能量產生，脂肪燃燒效率下降，脂肪開始堆在肝臟與肌肉，最後演變成脂肪肝與全身性胰島素阻抗。這些加在一起，要提醒的是，尿酸不是單一問題，而是整個代謝網絡裡的關鍵角色。

這些代謝變化每天都在發生

動物實驗發現，只要給老鼠高果糖飲食，尿酸升高、胰島素阻抗、脂肪肝、體重增加會一起出現；而當研究者用降尿酸藥物，這些問題就明顯改善。

在人類研究中也是一樣尿酸高的人，未來罹患糖尿病與代謝症候群的風險明顯較高，而且很多時候，是在血糖還沒紅字之前就已經看得出來。部分臨床試驗也發現，降尿酸不只讓關節舒服，連胰島素敏感度也會一起改善。

醫師怎麼把這些發現用在生活裡？

張家銘常提醒病人尿酸不是靠一顆藥就能解決的問題。真正影響最大的，還是每天怎麼過生活。

少糖，是第一步

尿酸對「果糖」特別敏感。每天一杯手搖飲，看起來很日常，其實是在幫尿酸和胰島素阻抗默默加分。

管理體脂肪，不是為了瘦

脂肪組織本身就是內分泌器官，體脂越高，尿酸越難排，發炎訊號越多，代謝就越容易亂。

動起來，比你想得更有效

運動不只消耗熱量，還能幫腎臟排尿酸、讓肌肉對胰島素更敏感。每天快走 30 分鐘，對尿酸和代謝的影響其實非常實在。

調整飲食結構，而不是少吃

多蔬菜、植物性食物、少加工食品，這類飲食型態已被證實能讓尿酸和代謝指標一起下降。

重點不是吃得少，而是吃得對，讓肝臟輕鬆一點。

藥物比較像輔助，真正決定走向的，還是生活型態本身。

尿酸是身體很早就開始發出的提醒

從代謝角度來看，尿酸其實是健康早期的風向球。當尿酸開始偏高，往往代表身體已經站在胰島素阻抗的起跑線上，只是還沒出現明顯症狀。如果只把它當成關節問題，其實是錯過了最好的調整時機。

很多慢性病不是突然來的，而是長期的小失衡，慢慢累積成大問題。尿酸正是其中一個很早出聲、也最容易被忽略的提醒。願意在還沒生病之前就開始調整生活，未來，真的可以走向不一樣的方向。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

