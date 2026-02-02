沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」

印太戰略智庫執行長矢板明夫經常暢談政治及國際局勢，但近日他罕見在臉書分享個人減重經驗，透露自己於2026年1月成功從91公斤降至79.9公斤，一個月內減掉11公斤，體重回到15年前的水準。

原本體態豐腴的矢板明夫近日透露自己瘦身有成。(圖/矢板明夫俱樂部臉書)

矢板明夫開門見山指出，減重成功的關鍵並非意志力，而是找對方法。他將這次經驗歸納為三項「秘密武器」，並強調缺少任何一項都難以達成目標。第一項武器，是「強烈到不容失敗的動機」。過去矢板明夫也曾嘗試減肥，但總在美食面前輕易破功。這次之所以不同，是因為與朋友打了一個「極度不理性」的賭注——若月底前體重未減少10%，就必須送對方一支百達翡麗名錶。當他查詢後發現最便宜的款式也要價158萬元，甚至可能超過200萬元，立刻意識到「這一局不能輸」，這成為他咬牙堅持的最大動力。

醫療輔助是矢板明夫提到的第二項關鍵。他坦承在朋友建議下使用俗稱「瘦瘦針」的治療方式，但目的並非追求快速瘦身，而是讓「餓」這件事變得不那麼難受。對於應酬頻繁、飯局密集的他來說，能在不感到飢餓、不煩躁的狀態下做出理性選擇，已經是成功的一大半。

矢板明夫認為最關鍵的第三項武器是 ChatGPT AI。他形容自己幾乎將 AI 當成24小時隨身教練，每餐拍照計算熱量、詢問判斷，甚至曾偷偷吃了兩塊肥肉，事後坦白時還被「先唸一頓」，再冷靜協助補救。AI 不僅提醒他鹽分比糖更可怕、尿酸偏高要注意，連半夜餓醒時都能給出「只吃7顆杏仁就好」的具體建議，專業又囉嗦，但非常可靠。

矢板明夫透露自己於2026年1月成功從91公斤降至79.9公斤，一個月內減掉11公斤，體重回到15年前的水準。(圖/矢板明夫俱樂部臉書)

矢板明夫在臉書分享，減肥其實不必走苦行僧路線，應酬時多吃菜、敬酒時抿一口，運動也不必拼命，只要避免身體發炎與水腫即可。當體重計的數字每天往下降，那種成就感反而會讓人「上癮」。

矢板明夫表示，這次減肥經驗讓他深刻感受到科技確實能改變生活，只要工具用對、方法找對，再給自己一個退無可退的理由，看似不可能的事其實也沒那麼困難。他也鼓勵有心改變的人，不妨從今天開始給自己一個新的嘗試。

