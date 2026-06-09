沒發臭、沒變酸不代表沒壞！炒飯便當藏「耐熱隱形毒素」，高溫夏日最易踩雷的 3 大高風險食物

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中午吃不完的便當放在辦公桌上，晚上回家再加熱；冰箱裡的剩菜放了幾天，聞起來沒壞就直接吃。看似節省、不浪費食物的習慣，卻可能讓細菌悄悄繁殖。隨著夏季高溫來臨，食品中毒也進入高峰期。今年夏天哪些食物風險最高？哪些習慣最容易踩雷？又該如何避免？

小林下班回家後，把中午留在餐桌上的剩飯剩菜直接當作晚餐，再配上冰箱裡前幾天沒吃完的剩菜。因為食物看起來沒壞、聞起來也沒有異味，他沒有加熱就直接吃下肚。沒想到當天半夜開始上吐下瀉，最後掛急診才逐漸緩解。

剩菜沒壞也會中毒？關鍵在細菌繁殖

像小林這樣的情況並不少見。許多人以為只要食物沒有發臭、變色，就代表還能吃，但真正危險的正是看起來正常、卻因長時間放置在室溫環境，或未經充分加熱，讓細菌悄悄繁殖的食物。

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尤其端午節將至，正值高溫潮濕的夏季，也是食品中毒好發時節。6月7日為世界食品安全日，食藥署表示，今年世界食品安全日主題為「從負擔到解方，安全食品無所不在」，希望透過食品中毒監測數據掌握季節風險，將潛在食安威脅轉化為具體預防措施。

端午節前後炎熱潮濕，粽子、餐盒、刨冰都高風險

根據食藥署統計，去年端午節前後的5～6月期間，全國共通報85件食品中毒案件。經調查判定，主要病因物質包括仙人掌桿菌、諾羅病毒、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌；潛藏於餐盒、炒飯、壽司、炒蛋及刨冰等複合式調理餐點。

由於端午節前後天氣逐漸炎熱潮濕，正是細菌與病毒容易繁殖的季節。無論是自製粽子、外購熟食，或聚餐後打包剩菜，都應特別注意保存溫度與食用時間。

尤其粽子因餡料種類多、製作程序複雜，若長時間放置於室溫環境，或加熱不完全，都可能增加食品中毒風險。建議民眾購買後儘快食用，未食用完畢應儘速冷藏或冷凍保存，食用前也應徹底加熱。

夏季最常見3大致病菌是什麼？

進入夏季後，真正需要提高警覺的其實是細菌性食品中毒。

根據食藥署114年統計資料，夏季最需要留意的病原包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌及沙門氏桿菌。其中，仙人掌桿菌共造成61件、753人中毒，是當年度影響人數最多的細菌；金黃色葡萄球菌造成55件、608人中毒；沙門氏桿菌則造成17件、499人中毒。

若從食物種類來看，今年夏天風險最高的主要可分為3大類：

1. 炒飯、炒麵、粽子等米飯與澱粉類熟食

2. 便當、三明治、熟食等即食食品

3. 牡蠣、蛤蜊等貝類與海鮮

食藥署食品組簡任視察林蘭砡指出，每年3～8月高溫潮濕，是細菌性食品中毒高峰期。其中，仙人掌桿菌偏好存在於炒飯、炒麵、米食等澱粉類食品；金黃色葡萄球菌則可能出現在便當、三明治、奶油糕點及熟食中；沙門氏桿菌則常見於生蛋、禽肉及肉製品。

到了8～10月，則進入腸炎弧菌好發季節，常見於牡蠣、蛤蜊等貝類及各類海鮮。換句話說，台灣幾乎沒有食品中毒淡季，只是隨著季節不同，流行的病原也跟著改變，民眾不可輕忽。

仙人掌桿菌能耐熱？熟食2小時是關鍵

許多人以為食品中毒一定是因為吃到腐敗、發臭的食物，但實際上，不少案例發生在看起來、聞起來都正常的食物上，問題往往出在保存與處理過程。

以仙人掌桿菌為例，其孢子具有耐熱特性，即使經過烹煮仍可能存活。當炒飯、炒麵等熟食長時間放置在室溫環境，細菌便可能大量繁殖並產生毒素。

另一個常見風險則是外帶與外送。食物離開廚房後，如果長時間停留在7℃～60℃之間的危險溫度帶，細菌繁殖速度會明顯增加。食藥署近期也公告外送員食品安全教育訓練相關規範。未來外送員在執行外送工作前，須完成至少1小時食品安全教育訓練，內容涵蓋食品衛生法規、食品良好衛生作業規範及預防食品中毒觀念等。

食藥署食品組組長許朝凱指出，外送員是餐飲供應鏈最後一環，若餐點在運送過程中保存不當，同樣可能增加食品安全風險。熟食若未立即食用，應儘量在2小時內冷藏，最長不要超過4小時，以降低細菌滋生風險。

不是放進冰箱就沒事！主廚點出最常見3個錯誤

國宴主廚、中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，許多家庭最容易忽略的食安風險，其實就藏在冰箱裡：

1. 缺乏先進先出觀念

2. 生熟食混放

3. 食材直接裸露存放

郭宏徹建議，肉類與海鮮等容易滴出血水的生鮮食材應放在冰箱下層；水果、熟食及可直接食用食品則應放在上層，避免血水滴落造成交叉污染。

此外，食材最好使用保鮮盒、加蓋容器或保鮮膜完整覆蓋，降低污染風險。郭宏徹也提醒，冰箱存放量最好不要超過7成滿，若冰箱塞得過滿，溫度上升後仍可能讓細菌持續滋生。許多家庭最容易忽略的是交叉污染，例如砧板、菜刀或抹布重複使用，都可能將生鮮食材上的細菌帶到熟食上，他建議生熟食器具分開使用，抹布也應勤加清洗與消毒，避免成為食品安全漏洞。

除了家庭廚房，餐廳、小吃店等營業場所仍是食品中毒最常發生的地點。根據食藥署統計，114年共有957件食品中毒案件發生於餐廳、小吃店等營業場所。郭宏徹建議，民眾外食時不妨多觀察餐廳環境整潔度。如果外場堆滿雜物、不整齊，通常也代表後場管理可能存在問題。

記住5要2不，守住食安底線

5要原則：

1. 要洗手：調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要先包紮。

2. 要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

3. 要生熟食分開：處理及盛裝生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

4. 要徹底加熱：食品加熱中心溫度應超過70°C。

5. 要注意保存溫度：保存溫度應低於7°C（冷藏）或高於60°C（溫熱），室溫下避免放置過久。

2不原則：

1. 不飲用生水：不飲用未經煮沸及適當殺菌處理的飲水（如山泉水）。

2. 不食用不明動植物：不採食、不食用、不供應來路不明或無法辨識的野生動植物。

最容易被忽略的是洗手。林蘭砡提醒，像是諾羅病毒以酒精消毒效果有限，正確做法是使用肥皂洗手至少20秒。此外，食物中心溫度應達70℃以上，才能有效降低多數病原風險。因此剩菜、隔夜菜或冷藏熟食在食用前，都應充分加熱後再食用。

很多人以為食品中毒來自吃到壞掉的食物，但事實上，多數風險來自保存不當與加熱不足。那些看起來正常、聞起來也沒有異味的便當、炒飯或粽子，反而可能是細菌最容易滋生的溫床。夏天到了，比起擔心食物是否變質，更重要的是做好保存、冷藏與加熱的每一個細節。

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