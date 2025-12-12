沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

記者簡榮良／高雄報導

忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答確切地址透腦筋；此時，警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網大讚：不愧是阿嬤養的。

阿嬤無法回答確切地址透腦筋；此時，警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家。（圖／翻攝畫面）

鼓山分局於9日凌晨1時許，接獲民眾報案，指稱旗津區中洲三路有名長者疑似迷路。警方獲報到場，發現80歲林姓婦人衣著單薄，深夜獨自在外且找不到回家的路，面對員警詢問僅能說出姓名，無法陳述確切地址，擔心著涼，先將老婦攙扶上巡邏車，一旁的愛犬「小白」卻不願上車，反而在車頭前方不斷徘徊並頻頻回頭張望，彷彿示意要為警方帶路。

廣告 廣告

擔心著涼，先將老婦攙扶上巡邏車，一旁的愛犬「小白」卻不願上車，反而在車頭前方不斷徘徊並頻頻回頭張望。（圖／翻攝畫面）

員警見狀抱著姑且一試的念頭，駕駛巡邏車緩速跟隨在後，小白開啟導航引導，穿過巷弄，果真順利找到老婦住處。家屬見母親平安歸來，對熱心報案的民眾及警方暖心協助頻頻致謝，更對愛犬在寒夜中守護主人的忠誠陪伴感動不已。

擔心著涼，先將老婦攙扶上巡邏車，一旁的愛犬「小白」卻不願上車，反而在車頭前方不斷徘徊並頻頻回頭張望。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

同一條路上！鳳山2天2死…疑「封屍半個月」 死者身份曝

「無照長腿妹」遭老翁闖紅燈撞飛…騰空掉皮滲血畫面曝！

剛斷里長父子黑手…議員再爆Google空拍「垃圾一堆3年」！高市府回應了

路邊撿「2千元＋一撮斷髮」紅包…竟嗨喊：娶水某！男子驚人身份曝

