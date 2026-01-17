沒看到標價！他嗑光飯店零食「退房被多收7000」 過來人曝：免費的會先講

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

出國旅遊入住飯店時，許多人都會注意客房內是否提供茶包、咖啡或迎賓零食，但究竟哪些是能免費享用的常常令人感到困惑，尤其在國外，不少飯店的收費方式與台灣大不相同。近日，有網友發文表示，自己在巴黎入住飯店期間吃光客房零食，退房時卻被多收近200歐元，讓他相當錯愕。

有網友發文表示，自己在巴黎入住飯店期間吃光客房零食，退房時卻被多收近200歐元。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「在巴黎吃光了飯店的零食被收一百多歐元」為題發文指出，自己入住法國巴黎某間飯店，透過信用卡合作的訂房方案入住，享有餐飲或SPA折抵、延遲退房與免費升等等權益。入住期間，他多次確認房內零食區，並未看到任何價格標示或需付費的提醒，因此將黑松露薯片、各式堅果等零食全數吃完。

直到退房結帳時，原PO才在帳單上發現，房內零食被額外收取一百多歐元，金額接近200歐元，換算新台幣約7000多元，讓他當場傻眼。他也提到，之後入住另一間巴黎飯店，客房同樣提供大量零食，卻依然沒有標示價格，讓他不禁疑惑提問，「歐洲飯店普遍都沒有標示嗎？這樣真的合法嗎？」

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人直言這是歐洲飯店的常態，「除非飯店主動寫snack bar是招待，不然一律當付費比較好」、「只有特別標注免費的才能吃喔」、「巴黎的飯店只收你100多歐算很客氣了，如果mini bar是免費的通常櫃檯在check in會跟你說」、「當作買經驗囉，通常沒特別寫/說免費招待就是要錢，價碼才不會給你標這麼明顯勒」、「如果你發現房間Mini Bar 零食飲料種類豐富，99%都是要付費的」。

也有網友分享自身經驗，「我在國外遇過的飯店幾乎都是要收費的，台灣倒是很多都免費的，建議如果不清楚的話，先詢問看看比較準確。」、「第一次蜜月出國，超市買的很開心，把人家的東西都拿進來，把我的啤酒都冰進去，第二天人家說移動過的飲料就要收費了」、「也有很多是只要移動了位置就會收費的（例如把原本的零食飲料拿出來，換成自己的冰進去），沒吃一樣會被收費喔」、「我都會先找有沒有標價的卡片耶，沒找到卡片真的以為免費的耶，你這樣算是中招了吧」。

