沒看後面 走行穿道挨罰500元

南榮路經精一路往仁五路號誌要回頭才看得見。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

有民眾在臉書「基隆人日常」ＰＯ出一張行人未依標誌標線指示或警察指揮、違反《道路交通處罰條例》舉發五百元罰單。原ＰＯ指出，當時左邊汽車都停止，跟女兒從南榮路穿越精一路斑馬線往仁五路卻被開單。他說，前方沒有行人號誌，警察叫他們以後走路要看「後面」覺得很冤，貼出來請大家注意。

南榮路途經精一路往仁五路號誌要回頭才看得見。(記者王慕慈攝)

交通隊副隊長李文雄說明，車沒有動並非代表行人就是綠燈。該路口行人綠燈的定義是南榮路、仁五路、精一路，所有方向的車都紅燈才可以行走。市警局去年執行「行人有序專案」，計取締行人違規八千四百四十四件，其中南榮、精一（愛三）路口共取締十六件。

廣告 廣告

另外，愛三、仁三路，愛三、仁四路及愛三、仁五路三個路口都是路口劃設的對角線行人穿越道（Ｘ型標線），在有行人專用時相的路口出現，讓行人能安全、一次穿越所有車道，同時讓車輛禁止通行，要等所有方向的車都紅燈行人才可以行走。

原ＰＯ貼文指出，因為往前看並無行人號誌被警察開單，警察叫他們以後走路要看「後面」，因為行人專用時相設在南榮、精一路口，提醒經過要注意。

警方強調對角線行人穿越道所有路口車輛都停止，行人才能綠燈放行。(記者王慕慈攝)

不過也有人回應，基隆行人闖紅燈很囂張，月初看到外國人從海洋廣場直接跨越到光南門口買車輪餅，連老外也「入境隨俗」；也有人說，仁五路天橋拆掉以後，很多年長者走那條路上都沒在看紅綠燈，以為車子停下來就要讓他過，每每經過看到一堆移動式神主牌。

交通處則表示，精一、仁五路口原本有行人號誌，三個多月前因管線單位挖破號誌線路，地下管線複雜，預計在農曆年前修復。